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NBA商討季中錦標賽 冠軍球隊每人拿100萬獎金

中央社／紐約26日綜合外電
NBA總裁席佛。（路透）
NBA總裁席佛。（路透）

體育電視頻道ESPN今天報導，美國職業籃球聯盟（NBA）和球員工會正在討論將一個季中錦標賽納入聯盟的年度行事曆中，這可能會讓現行各隊的82場例行賽少掉4戰。

報導說，若聯盟和球員工會達成協議，這個季中錦標賽可能最快會納入2022-23年球季行事曆中。

雙方正在討論的這項提案涉及全聯盟30支球隊。部分例行賽的成績將決定哪些球隊能參加這個季中錦標賽。根據ESPN報導，屆時在指定時間內戰績最好的8支球隊，將可以參加假期前會打完的單淘汰季中錦標賽；至於例行賽將縮減為每隊打78場例行賽，而非現行的82場。

季中錦標賽將提供球員財務上的獎勵，包括最終獲勝的球隊每名球員可獲100萬元的獎金。不過報導說，聯盟必須在電視轉播與贊助收入上可能的獲益，以及球隊減少比賽可能會有的損失之間權衡比較。

路透報導，NBA總裁席佛（Adam Silver）十分熱衷於這個舉辦季中錦標賽的想法，也親自觀察歐洲的足球迷是如何接受那些在職業聯賽球季中舉行的盃賽。

美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association, NBPA）預料將於明年2月在克里夫蘭的明星週期間舉行的冬季會議上，深入討論這個議題。

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