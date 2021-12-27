NBA商討季中錦標賽 冠軍球隊每人拿100萬獎金

NBA總裁席佛。（路透）

體育電視頻道ESPN今天報導，美國職業籃球聯盟（NBA ）和球員工會正在討論將一個季中錦標賽納入聯盟的年度行事曆中，這可能會讓現行各隊的82場例行賽少掉4戰。

報導說，若聯盟和球員工會達成協議，這個季中錦標賽可能最快會納入2022-23年球季行事曆中。

雙方正在討論的這項提案涉及全聯盟30支球隊。部分例行賽的成績將決定哪些球隊能參加這個季中錦標賽。根據ESPN報導，屆時在指定時間內戰績最好的8支球隊，將可以參加假期前會打完的單淘汰季中錦標賽；至於例行賽將縮減為每隊打78場例行賽，而非現行的82場。

季中錦標賽將提供球員財務上的獎勵，包括最終獲勝的球隊每名球員可獲100萬元的獎金。不過報導說，聯盟必須在電視轉播與贊助收入上可能的獲益，以及球隊減少比賽可能會有的損失之間權衡比較。

路透報導，NBA總裁席佛（Adam Silver）十分熱衷於這個舉辦季中錦標賽的想法，也親自觀察歐洲的足球 迷是如何接受那些在職業聯賽球季中舉行的盃賽。

美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association, NBPA）預料將於明年2月在克里夫蘭的明星週期間舉行的冬季會議上，深入討論這個議題。