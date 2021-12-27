NBA／大屠殺…騎士血洗殘兵暴龍 狂贏45分

騎士洛夫（右）和暴龍威爾森搶籃板，這一仗，騎士144：99屠龍，淨贏45分。（路透）

疫情 重創暴龍隊員，讓作客騎士的比賽遭到血洗，終場以99：144慘敗。

暴龍由於席亞康（Pascal Siakam）、范弗利特（Fred VanVleet）等多名主力缺陣，全隊多達10人觸發健康安全協議，26日比賽僅有8名可用之兵，終場慘輸，騎士近8戰拿下7勝。

首節暴龍僅1分落後，但第二節開始潰不成軍，騎士單節打出37：21攻勢，將比數拉開，下半場騎士持續狂轟，第三節全隊飆進9顆三分彈，比數完全一面倒，以致於末節變成垃圾時間，騎士輕鬆收勝。

整場比賽騎士最多贏到47分，勝分45分亦是騎士本季最大差距的一場勝利，全隊更傳出39次助攻。

這一場比賽，騎士共6人得分上雙，上場的12名球員都有得分進帳，其中洛夫（Kevin Love）22分、9籃板，葛蘭德（Darius Garland）22分、8助攻，魯比歐（Ricky Rubio）16分、6助攻。

至於遭屠殺的暴龍，日本 好手渡邊雄太20投11中，攻下26分締造生涯新高，另有13籃板、1阻攻，布查爾（Chris Boucher）進帳21分、5籃板。