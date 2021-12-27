NBA／聖誕同場大三元兩樣情…哈登笑、衛少怒

昔日搭檔哈登（左）和衛斯特布魯克（右）在25日比賽中各自繳出大三元表現，不過湖人主場逆轉失敗讓籃網帶走勝利，紀錄背後兩人的心情截然不同。（Getty Images）

昔日搭檔哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在25日比賽中各自繳出大三元表現，成為聯盟聖誕大戰歷史上首度出現同場大三元的對手組合。不過湖人 主場逆轉失敗讓籃網帶走勝利，紀錄背後兩人的心情可謂截然不同。

哈登拿下36分10籃板10助攻，他是在最後讀秒時刻搶到防守籃板，從而達成生涯第63次大三元，追上約柯奇（Nikola Jokic），並列史上第7；至於衛斯特布魯克則是13分12籃板11助攻，生涯第190次大三元。

賽後談到這場得來不易的勝利，哈登表示：「我們做了任何贏球需要做的事情，為此做足了準備。」哈登還透露隔離的生活讓他非常煎熬，「只能做一些打發時間的事情，打電動和追劇等。很高興可以回到場上。」

哈登第四節雖然5投0中僅靠罰球拿下4分，但他在剩下40.7秒時助攻讓克萊斯頓（Nicolas Claxton）把球塞進籃框，上演一次高難度進算加罰，成了籃網贏球關鍵。

相較之下，衛斯特布魯克此役20投僅4中，特別是一次關鍵的突破中，意圖灌籃的他卻被籃框「蓋火鍋」，導致球隊失去追近比分的機會。

此外，在湖人第四節一波17：0的反擊中，衛斯特布魯克正好就在板凳席，他一回來，球隊逆轉氣勢就灰飛煙滅，這也讓他的處境更為尷尬。反映在正負值上，衛斯特布魯克是-23，是全隊最差表現，這讓他甚至成為推特 熱搜的焦點，包括諷刺他的綽號「Westbrick」也是網友拿來揶揄的熱搜關鍵字。

這場比賽結束後，衛斯特布魯克由於不滿自己的表現，拒絕了出席記者會。