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NBA／連4場破30分帶不動湖人 詹姆斯：努力做好自己

記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯進攻。(路透)
詹姆斯進攻。(路透)

身為聯盟聖誕大戰之王，詹姆斯（LeBron James）25日再度寫下多項里程碑，累積得分（422分）、三分球命中數（28顆）、投籃命中數、連續15年出席皆名列史上第一，累積16次出征也追平布萊恩（Kobe Bryant）紀錄。

詹姆斯在這場比賽繳出39分9籃板7助攻3抄截的全方位表現，這是他連續4場比賽至少拿到30分，2018年以來首見，然而球隊卻是吞下5連敗。

「如果球隊輸掉比賽，我完全不會去在意自己的表現。我在場上就是努力做好自己的工作，做出更多貢獻，承擔責任，也讓隊友負起責任。我只能這樣去要求自己。」詹姆斯說。

整個湖人先發陣容中，僅有詹姆斯的正負值+9，其餘都是負值，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）更是達到-23，幾乎是陷入孤立無援的狀態。

加上此役，詹姆斯本季已經有12場比賽至少拿到30分，但湖人期間只拿到6勝6敗的成績，在聯盟所有超過10次破30分的球員，詹姆斯是勝率最低的一位。

「我感到自責，我不想讓這樣的出色表現只能功虧一簣，因為詹姆斯付出了令人難以置信的努力。」湖人代理總教練費茲戴爾（David Fizdale）說。

詹姆斯目前生涯總得分累積35969分，只差31分就能成為史上第3位突破36000分的球員。

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