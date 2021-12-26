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最想看到誰重返NBA？尼克被點名「考慮一下林書豪」

體育新聞組／綜合報導
林書豪(右)曾在尼克打出不可思議的「林來瘋」。（歐新社資料照片）
林書豪(右)曾在尼克打出不可思議的「林來瘋」。（歐新社資料照片）

球星林書豪25日回歸CBA北京首鋼隊首戰就狂砍23分，再度獲得美國媒體《ESPN》、《Fansided》關注，還希望尼克考慮簽回林書豪的可能性。此外，《SportsCenter》也以「你最想看到誰重返NBA？」為題發起討論，其中也點名了林書豪。

林書豪於CBA北京首鋼隊復出，攻下全場最高的23分、6助攻，證明自己的身手仍有一定水準，《ESPN》、《Fansided》紛紛報導此事，還表示希望尼克考慮一下林書豪。

而受到疫情影響，NBA陸陸續續有多名球員觸發健康與安全協議而無法出賽，為解決人手不足的窘境，聯盟允許各隊簽下替代球員，且薪資不算在團隊薪資中，這更是林書豪回歸NBA的大好時機，《SportsCenter》還發起「你最想看到誰重返NBA？」的討論串，並提及目前人在CBA的林書豪。

美媒除了點名林書豪外，還提到多次拿下最佳第六人的克勞佛（Jamal Crawford）和楊恩（Nick Young）。

林書豪於今年初加入G聯盟聖克魯斯勇士，他出賽9場，場均可貢獻19.8分、6.4助攻、3.2籃板，可惜仍未獲得勇士隊青睞。隨後他回到CBA北京首鋼隊，卻因確診新冠肺炎、腦震盪、盲腸炎等問題，一直到近期才回歸球隊訓練。

林書豪 NBA 北京

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