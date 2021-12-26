NBA／疫情+傷情攪局 聖誕大戰星光黯淡

NBA被疫情搞得一團亂，籃網與湖人的聖誕大戰星光黯淡，詹姆斯也認為不正常。（Getty Images）

NBA的聖誕大戰，今年以東西區兩支人氣球隊洛杉磯湖人 與布魯克林籃網的對戰組合最受矚目，卻因疫情肆虐及傷兵累累，兩隊的星光程度將大打折扣。

中央社綜合報導，NBA今年聖誕節 排定5場對戰組合，除了湖人對決籃網，另有亞特蘭大老鷹對紐約尼克、波士頓塞爾蒂克對密爾瓦基公鹿、金州勇士對鳳凰城太陽、達拉斯獨行俠對猶他爵士4場比賽。

湖人25日於主場迎戰來踢館的籃網，這將是當家主力球星詹姆斯（LeBron James）生涯第16度在聖誕節當天出賽。

但是當前湖人陣容不齊，詹姆斯表示：「不論當前光景如何，這是一場兩隊都不想輸的比賽，這將會是我所熟悉的精采大戰之一嗎？不會，好多球員缺陣，大家都知道，目前聯盟很多球隊被這套防疫 規範搞得一團亂。」

已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）以16次聖誕節上工的紀錄居聯盟之首，詹姆斯即將追平，累計他過去15次出賽個人共囊括383分，只要今年獨得13分以上，將超過布萊恩歷來在聖誕大戰的得分總和。

種種跡象顯示，觸發健康與安全協議的湖人球員無法在賽前解除防疫管制，於是引用「困境豁免」（hardship exemption）規定，與柯利森（Darren Collison）和強生（Stanley Johnson）簽下10日短約彌補戰力缺口。