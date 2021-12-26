我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

NBA／疫情+傷情攪局 聖誕大戰星光黯淡

體育新聞組／綜合報導
NBA被疫情搞得一團亂，籃網與湖人的聖誕大戰星光黯淡，詹姆斯也認為不正常。（Getty Images）
NBA被疫情搞得一團亂，籃網與湖人的聖誕大戰星光黯淡，詹姆斯也認為不正常。（Getty Images）

NBA的聖誕大戰，今年以東西區兩支人氣球隊洛杉磯湖人與布魯克林籃網的對戰組合最受矚目，卻因疫情肆虐及傷兵累累，兩隊的星光程度將大打折扣。

中央社綜合報導，NBA今年聖誕節排定5場對戰組合，除了湖人對決籃網，另有亞特蘭大老鷹對紐約尼克、波士頓塞爾蒂克對密爾瓦基公鹿、金州勇士對鳳凰城太陽、達拉斯獨行俠對猶他爵士4場比賽。

湖人25日於主場迎戰來踢館的籃網，這將是當家主力球星詹姆斯（LeBron James）生涯第16度在聖誕節當天出賽。

但是當前湖人陣容不齊，詹姆斯表示：「不論當前光景如何，這是一場兩隊都不想輸的比賽，這將會是我所熟悉的精采大戰之一嗎？不會，好多球員缺陣，大家都知道，目前聯盟很多球隊被這套防疫規範搞得一團亂。」

已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）以16次聖誕節上工的紀錄居聯盟之首，詹姆斯即將追平，累計他過去15次出賽個人共囊括383分，只要今年獨得13分以上，將超過布萊恩歷來在聖誕大戰的得分總和。

種種跡象顯示，觸發健康與安全協議的湖人球員無法在賽前解除防疫管制，於是引用「困境豁免」（hardship exemption）規定，與柯利森（Darren Collison）和強生（Stanley Johnson）簽下10日短約彌補戰力缺口。

湖人 聖誕節 防疫

上一則

NBA／湖人剩餘賽程最艱困 對手平均勝率52.6%

下一則

NBA／轉戰公牛回春 德羅展單打命中率63%

延伸閱讀

NBA／哈登、米爾斯飆分賞湖人5連敗 詹姆斯留遺憾

NBA／哈登、米爾斯飆分賞湖人5連敗 詹姆斯留遺憾
NBA／詹姆斯超越布萊恩 躍居聖誕大戰歷史得分王

NBA／詹姆斯超越布萊恩 躍居聖誕大戰歷史得分王
NBA／聖誕大戰星光黯淡 詹姆斯也認為不正常

NBA／聖誕大戰星光黯淡 詹姆斯也認為不正常
介入強尼戴普、安珀赫德婚姻？詹姆斯法蘭柯被傳喚作證

介入強尼戴普、安珀赫德婚姻？詹姆斯法蘭柯被傳喚作證

熱門新聞

林書豪北京見面會，媒體問及好友王力宏事件，遭公關強勢打斷採訪。(記者賴錦宏／攝影)

林書豪北京見面會 被問王力宏…苦笑拒答

2021-12-20 04:15
北美職業冰球聯盟（ NHL）主席貝特曼今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，NHL球員將不會參與明年2月北京冬奧男子冰球賽。美聯社

NHL正式證實 球員因疫情不會參與北京冬奧

2021-12-22 14:16
孫楊。(本報資料照片)

游泳／孫楊被舉報違反禁賽令「偷訓練」恐無緣巴黎奧運

2021-12-19 19:08
詹姆斯被爆出很想重返騎士。（路透）

NBA／詹姆斯想3度重返騎士？知情人士：這是公開的秘密

2021-12-20 18:45
戴資穎遭遇像是女版李宗偉。(本報資料照片)

羽球／戴資穎獨缺2大賽冠軍 印媒戲稱「女版李宗偉」

2021-12-24 07:43
Omicron席捲全球，北美職業冰球聯盟（NHL）將不派遣選手參加北京冬季奧運男子冰上曲棍球比賽。（美聯社）

Omicron爆發 NHL將退出北京冬奧男子冰球賽

2021-12-21 18:38

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動