NBA／疫情+傷情攪局 聖誕大戰星光黯淡
NBA的聖誕大戰，今年以東西區兩支人氣球隊洛杉磯湖人與布魯克林籃網的對戰組合最受矚目，卻因疫情肆虐及傷兵累累，兩隊的星光程度將大打折扣。
中央社綜合報導，NBA今年聖誕節排定5場對戰組合，除了湖人對決籃網，另有亞特蘭大老鷹對紐約尼克、波士頓塞爾蒂克對密爾瓦基公鹿、金州勇士對鳳凰城太陽、達拉斯獨行俠對猶他爵士4場比賽。
湖人25日於主場迎戰來踢館的籃網，這將是當家主力球星詹姆斯（LeBron James）生涯第16度在聖誕節當天出賽。
但是當前湖人陣容不齊，詹姆斯表示：「不論當前光景如何，這是一場兩隊都不想輸的比賽，這將會是我所熟悉的精采大戰之一嗎？不會，好多球員缺陣，大家都知道，目前聯盟很多球隊被這套防疫規範搞得一團亂。」
已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）以16次聖誕節上工的紀錄居聯盟之首，詹姆斯即將追平，累計他過去15次出賽個人共囊括383分，只要今年獨得13分以上，將超過布萊恩歷來在聖誕大戰的得分總和。
種種跡象顯示，觸發健康與安全協議的湖人球員無法在賽前解除防疫管制，於是引用「困境豁免」（hardship exemption）規定，與柯利森（Darren Collison）和強生（Stanley Johnson）簽下10日短約彌補戰力缺口。
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