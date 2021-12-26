NBA／哈登、米爾斯飆分賞湖人5連敗 詹姆斯留遺憾

哈登（左）飆出36分10籃板10助攻，籃網擊退湖人。（路透）

在杜蘭特（Kevin Durant）持續缺陣情況下，哈登（James Harden）飆出36分10籃板10助攻，完成本季第5次大三元，米爾斯（Patty Mills）更是轟進8記三分球獨拿賽季新高34分，兩人聯手擋住湖人 的反撲，在洛城的聖誕大戰中以122：115賞給地主5連敗。

生涯第16度出席聖誕大戰，追平布萊恩（Kobe Bryant）紀錄的詹姆斯，此役25投14中飆進39分9籃板7助攻3抄截，創下他個人在聖誕大戰的得分新高，同時更以422分超越布萊恩的395分，躍居聖誕大戰歷史得分王。

作客的籃網首節就給了湖人下馬威，哈登和米爾斯聯手拿下24分，幫助球隊取得38：23的領先優勢；雖然大幅落後，但湖人在詹姆斯在第二節獨拿16分的帶動下展開反擊，單節回敬39分，半場打完追到僅差4分。詹姆斯在這一節靠著罰球讓他在聖誕大戰的總得分正式超越布萊恩。

易籃再戰，湖人進攻狀態卻是跌到谷底，團隊命中率不足3成，雖然一度超前，但被籃網殺出一波23：6的猛烈攻勢，反而又差距擴大到20分。籃網第四節進攻面臨當機情況，湖人趁勢在詹姆斯單節13分的帶領下展開強力反擊，在最後45秒竟把分數逼平。

但關鍵時刻，哈登和克萊斯頓（Nicolas Claxton）上演高難度空中接力拿到重要的3分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）突破卻被籃框「蓋火鍋」，哈登兩罰命中；隨著詹姆斯三分球落空，湖人只能黯然吞下連敗。

除了哈登和米爾斯的強勢發揮外，布朗（Bruce Brown）得到16分6籃板4助攻，班布里（DeAndre' Bembry）則有15分進帳，致勝功臣克萊斯頓獲得9分6籃板3助攻5阻攻。

蒙克（Malik Monk）第四節獨拿10分，全場拿到20分4籃板3助攻，安東尼（Carmelo Anthony）17分11籃板4助攻3阻攻2抄截，表現全面；衛斯特布魯克也繳出13分12籃板11助攻的大三元，本季第6次大三元，但20投僅4中。霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）14分。