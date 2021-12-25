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NBA／詹姆斯超越布萊恩 躍居聖誕大戰歷史得分王

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯(左)聖誕大戰的總得分累積來到405分。(路透)
詹姆斯(左)聖誕大戰的總得分累積來到405分。(路透)

詹姆斯（LeBron James）25日第16度踏上聖誕大戰的戰場，追平已逝布萊恩（Kobe Bryant）的出賽次數紀錄，而他在上半場比賽獨拿22分，也讓他在聖誕大戰的總得分累積來到405分，同樣超越布萊恩，躍居聖誕大戰的歷史得分王。

賽前在聖誕大戰已經累積383分的詹姆斯，在主場迎戰籃網的比賽中，首節先拿到6分，上半場結束前3分52秒，他透過罰球拿到本場比賽第13分，從而打破布萊恩紀錄。詹姆斯第二節火力全開獨拿16分，幫助湖人從落後15分的劣勢下急起直追。

除了16次出賽追平紀錄外，其中詹姆斯更是連續15年出席聖誕大戰，超越布萊恩的紀錄。

另一方面，在今天比賽之前，詹姆斯在聖誕大戰的籃板累積115個，排名史上第6，阻攻11次排第4，抄截23次排第3，助攻107次排名第2，三分球命中25個，和杜蘭特（Kevin Durant）並列第一。

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