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NBA／柯瑞33分領軍 波特末節發威 勇士3連勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞（右）33分6助攻4籃板3抄截，寫下生涯在聖誕誕大戰的得分新高。（美聯社）
柯瑞（右）33分6助攻4籃板3抄截，寫下生涯在聖誕誕大戰的得分新高。（美聯社）

誓言要在聖誕大戰洗刷過去表現低迷的柯瑞（Stephen Curry），25日面對強敵太陽，全場雖然27投僅10中，但包括投進5記三分球在內仍攻下33分6助攻4籃板3抄截，寫下生涯在聖誕誕大戰的得分新高，加上波特（Otto Porter Jr.）在第四節的強力發揮，勇士在人手欠缺的情況下，客場以116：107力退太陽，取得3連勝。

柯瑞先前在聖誕大戰出賽8場，沒有一次得分超過20分，命中率僅3成，甚至三分球總共才命中10顆，也讓他自嘲實在不喜歡打聖誕誕大戰。不過他在維金斯（Andrew Wiggins）、伊古達拉（Andre Iguodala）、波爾（Jordan Poole）等主力都缺席的情況下，第四節扛起全隊獨拿10分，搭配波特的13分，幫助勇士擺脫對手的糾纏，終結太陽的主場15連勝。

太陽原本在第四節剩下3分鐘時靠著克勞德（Jae Crowder）的三分球追到僅差2分，但接下來太陽進攻完全熄火，波特連續攻下7分，為球隊鎖定勝局。他這場比賽13投8中，拿下19分。

格林（Draymond Green）得到8分10助攻8籃板3抄截3阻攻，小裴頓（Gary Payton II）14分8籃板；庫明加（Jonathan Kuminga）得到12分，畢聖誕利察（Nemanja Bjelica）10分。勇士整個第四節命中率將近6成，送出8次助攻，成了勝負的關鍵。

保羅（Chris Paul）得到21分8助攻6籃板，艾頓（Deandre Ayton）18分7籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）17分；布克（Devin Booker）手感不佳，19投僅5中，只拿到13分3籃板3助攻。

勇士 波特 柯瑞

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