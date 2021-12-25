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NBA／湖人兩度主場搬家或更名 最後一戰皆敗給馬刺

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯拿下36分，但湖人最終還是輸給老對手馬刺。（美聯社）
詹姆斯拿下36分，但湖人最終還是輸給老對手馬刺。（美聯社）

湖人來說，下次球館要搬家或是要更名前的最後一場比賽，恐怕還是不要安排跟馬刺對戰！

聖誕節前夕、同時也是史坦波中心（Staples Center）更名前的最後一場比賽，湖人幾乎是在一路挨打的情況下，以28分之差慘敗馬刺收場，無緣留下美好句點。這已經不是馬刺第一次壞了湖人好事。

在這極具意義的夜晚，湖人卻是遭到老對手馬刺的強力轟炸，幾乎整場比賽都處於大比分落後狀態，最多輸到28分，比賽也在第四節提前進入垃圾時間。最終湖人就以110：138慘吞4連敗，也讓史坦波中心無緣用一場勝利畫下句點。

1999年西區第二輪第4戰，作客的馬刺以118：107擊敗湖人，4戰完成橫掃，挺進西區冠軍賽，最後更贏得總冠軍。這場比賽是湖人當時主場大西部論壇球場（The Forum） 的最後一場例行賽；下一季打完前兩場熱身賽後，湖人就正式搬離了大西部論壇球場，進駐史坦波中心。

湖人從1967年就開始使用大西部論壇球場，一路見證紫金王朝傳說，期間一共贏得6座總冠軍。

1999年10月，湖人轉戰史坦波中心，第一年就憑藉「歐布連線」的威力勇奪總冠軍，從而開啟3連霸盛世；直到今年為止，湖人在史坦波中心也是贏得6座總冠軍。

在馬刺擊敗湖人這場比賽，全隊6人得分超過雙位數，繳出48.4%的投籃命中率，並且轟進18記三分球，單場138分也是本季球隊新高，綿密交織的火網讓湖人的防線付出極大代價。

馬刺從第一節後段逐漸拉開比分，之後幾乎都維持著兩位數的領先差距，湖人缺兵少將，進攻主要集中在詹姆斯（LeBron James）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）身上，其他人卻是乏善可陳，加上防守端讓馬刺突破傳導如入無人之境，始終難以有效追近比分，也攻下36分9籃板6助攻、最近出賽的13場比賽中有8場得分超過30分的詹姆斯再次吞下敗仗。

湖人 馬刺 聖誕節

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