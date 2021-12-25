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疫情嚴峻 但NBA沒打算停賽 隔離天數還縮減至6天

體育新聞組／綜合報導

母親因新冠肺炎過世的灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns），今年1月就曾因確診缺席13場比賽，不料新球季他再成新冠肺炎受災戶，昨因觸發健康安全協議遭隔離，缺席和爵士隊的比賽，球隊也以116：128輸球，吞下二連敗。

唐斯上季就曾提到，自家家族就有6名成員因疫情病逝，自己母親也在59歲就因染疫離世；今年1月自己也染疫，唐斯病癒後分享，疫情讓自己很不好過，許多晚上夜不成眠。沒想到新冠病毒又找上門，新球季又必須隔離讓他昨天忍不住飆了髒話，寫道「這玩意真是一點都不打算放過我」。

連同唐斯，灰狼已經有6位球員觸發健康安全協議，損兵折將下昨天不敵爵士。不過灰狼並不孤單，23日巫師隊球星比爾（Bradley Beal）也成被隔離的一員；比爾東京奧運前就因染疫無緣和美國隊前往東京，他曾表示自己已完全接種，卻難擺脫疫情糾纏。

籃網隊和拓荒者隊23日的比賽就因疫情取消，不過NBA主席席佛（Adam Silver）仍沒有停賽打算，但聯盟仍與球員工會討論各種因應方式，包括放寬球隊簽約限制，球隊若有球員染疫就可簽下一位替換球員，隔離天數也可能從原本的10天縮減成6天。

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