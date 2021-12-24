NBA／史坦波中心更名前最終戰 湖人慘輸馬刺留遺憾

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聖誕節 前夕，湖人 主場史坦波中心（Staples Center）迎來屬於這名字的最後一戰，即將結束22年的旅程，之後它將會正式更名「Crypto.com中心」。

在這極具意義的夜晚，湖人卻是遭到老對手馬刺 的強力轟炸，幾乎整場比賽都處於大比分落後狀態，最多輸到28分，比賽也在第四節提前進入垃圾時間。最終湖人就以110：138慘吞4連敗，也讓史坦波中心無緣用一場勝利畫下句點。

馬刺此役6人得分超過雙位數，繳出48.4%的投籃命中率，並且轟進18記三分球，單場138分也是本季球隊新高，綿密交織的火網讓湖人的防線付出極大代價。

馬刺板凳部隊在這場比賽可說是全面發揮，貝茲‧裘普（Keita Bates-Diop）11投全中包括三分球3投皆中，以完美投籃表現豪取生涯新高30分；華克（Lonnie Walker IV）同樣火力支援，12投7中，命中4記三分球，拿下21分，蘭德爾（Jock Landale）13分。

懷特（Derrick White）11投7中攻下23分7助攻3籃板2阻攻，強森16分10籃板，麥克德莫（Doug McDermott）13分5籃板；墨瑞（Dejounte Murray）此戰反而手感低迷，16投僅3中，得到9分13助攻6籃板2抄截2阻攻。

馬刺從第一節後段逐漸拉開比分，之後幾乎都維持著兩位數的領先差距，湖人缺兵少將，進攻主要集中在詹姆斯（LeBron James）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）身上，其中人卻是乏善可陳，加上防守端讓馬刺突破傳導如入無人之境，始終難以有效追近比分。

詹姆斯26投15中拿下36分9籃板6助攻2阻攻，他在最近出賽的13場比賽中有8場得分超過30分；衛斯特布魯克則是拿到30分7籃板4助攻。