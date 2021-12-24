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NBA／哈登解封 籃網vs.湖人聖誕大賽不缺席

體育新聞組／綜合報導
哈登不再列入安全健康協議，聖誕大賽可以出賽。（歐新社）
哈登不再列入安全健康協議，聖誕大賽可以出賽。（歐新社）

布魯克林籃網隊終於有足夠球員可飛往洛杉磯與湖人隊進行聖誕節大賽，但杜蘭特（Kevin Durant）可能不在其中。

總教練奈許（Steve Nash）表示，哈登（James Harden）已經退出NBA的健康安全協議，但不預期仍被列入協議的球員能及時出賽，包括NBA頭號得分手杜蘭特。

布魯克林25日確定出賽是個明顯的正面跡象，芝加哥公牛隊主帥唐納文（Billy Donovan）23日在訓練後宣布隊上不再有任何球員在協議名單中。上周公牛隊有多達10人被列入協議，聯盟因此宣布延後2場比賽。

籃網隊最近3場原定比賽被延後，NBA至今己延賽9場。奈許說哈登、米爾賽普（Paul Millsap）和卡特（Jevon Carter）也已退出協議名單，但新秀湯瑪斯（Cam Thomas）、愛德華（Kessler Edwards）和杜克（David Duke Jr.）又被列入。

球隊至少需要8名球員才能登場。奈許說籃網已有足夠戰力出賽，但目前還不清楚是否會在25日比賽前進行另一次練習。他說，直到最後一刻才能確定健康球員可以回到訓練場進行個人訓練。

截至23日，根據球隊傷兵報告或相關資料，有22支球隊、92名球員受到疫情影響，主要是檢測呈陽性，但也並非都是如此。名單包括安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）和楊恩（Trae Young）等球星。這3人所屬球隊都將參與NBA聖誕大賽。

NBA 布魯克林 檢測

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