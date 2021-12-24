NBA／哈登解封 籃網vs.湖人聖誕大賽不缺席

哈登不再列入安全健康協議，聖誕大賽可以出賽。（歐新社）

布魯克林 籃網隊終於有足夠球員可飛往洛杉磯與湖人隊進行聖誕節大賽，但杜蘭特（Kevin Durant）可能不在其中。

總教練奈許（Steve Nash）表示，哈登（James Harden）已經退出NBA 的健康安全協議，但不預期仍被列入協議的球員能及時出賽，包括NBA頭號得分手杜蘭特。

布魯克林25日確定出賽是個明顯的正面跡象，芝加哥公牛隊主帥唐納文（Billy Donovan）23日在訓練後宣布隊上不再有任何球員在協議名單中。上周公牛隊有多達10人被列入協議，聯盟因此宣布延後2場比賽。

籃網隊最近3場原定比賽被延後，NBA至今己延賽9場。奈許說哈登、米爾賽普（Paul Millsap）和卡特（Jevon Carter）也已退出協議名單，但新秀湯瑪斯（Cam Thomas）、愛德華（Kessler Edwards）和杜克（David Duke Jr.）又被列入。

球隊至少需要8名球員才能登場。奈許說籃網已有足夠戰力出賽，但目前還不清楚是否會在25日比賽前進行另一次練習。他說，直到最後一刻才能確定健康球員可以回到訓練場進行個人訓練。

截至23日，根據球隊傷兵報告或相關資料，有22支球隊、92名球員受到疫情影響，主要是檢測 呈陽性，但也並非都是如此。名單包括安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）和楊恩（Trae Young）等球星。這3人所屬球隊都將參與NBA聖誕大賽。