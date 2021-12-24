NBA／透納、勒佛特合拿56分 溜馬逆轉勝火箭

透納攻下32分10籃板。（美聯社）

在兩大主力沙波尼斯（Domantas Sabonis）和波格登（Malcolm Brogdon）因傷缺席的情況下，透納（Myles Turner）和勒佛特（Caris LeVert）扛起重擔，透納攻下32分10籃板2阻攻，勒佛特繳出24分11助攻8籃板3抄截的全方位表現，幫助溜馬在歷經苦戰後，靠著第四節一波猛攻，從而拉開差距，最終在主場以118：106擊退火箭。

休兵將近一個月的新秀格林（Jalen Green）復出，他在前三節12投7中包括6記三分球，獨拿20分，搭配伍德（Christian Wood）的22分，幫助火箭三節打完取得3分領先。

不過進入第四節後，火箭沒能延續第三節的旺盛火力，團隊命中率跌到僅有25%，反觀溜馬在勒佛特獨拿11分的帶動下，團隊命中率衝破6成，單節打出27：12的攻勢，一舉決定勝負。

杜阿爾特（Chris Duarte）貢獻18分4助攻，蘭姆（Jeremy Lamb）拿到16分5籃板5助攻。

格林和伍德在第四節完全熄火，一分未得；泰特（Jae'Sean Tate）全場得到18分，葛登（Eric Gordon）15分5助攻3抄截，森根（Alperen Sengun）10分8籃板3助攻2阻攻。