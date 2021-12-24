NBA／老鷹楊恩不在 波格丹諾維奇氣走76人

波格丹諾維奇（左）末節挺身，個人連拿11分。（路透）

在自家主場已經苦吞7連敗，老鷹背靠背出賽來到費城 作客，一改前場只靠柯林斯（John Collins）與瑞迪許（Cam Reddish）支撐進攻，團隊多點開花下，爆冷以98：96氣走76人，本季對戰2連敗後終討回顏面。

76人去年季後賽 被老鷹淘汰出局，這季沒有放過雪恥機會，首次對戰痛宰對手28分，之後再碰頭又上演驚奇逆轉，末節只讓老鷹拿9分翻盤。而老鷹此役其實處於劣勢，楊恩（Trae Young）隔離中，且還承受連續出賽的舟車勞頓。

不過老鷹記取前場不敵魔術教訓，出手數不再只集中柯林斯與瑞迪許2人，團隊有6人得分上雙，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）更在末節挺身，個人連拿11分，奠定勝基，安比德（Joel Embiid）沒把握住空檔追平一擊，驚險守住勝利。

數據上，瑞迪許攻18分為老鷹之最，柯林斯挹注17分次之，波格丹諾維奇獲15分，梅斯（Skylar Mays）繳14分、11籃板雙十；76人部份，安比德貢獻23分、10籃板，馬克西（Tyrese Maxey）添17分，全隊三分27投6中種敗因。