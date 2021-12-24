NBA／柯瑞獨扛進攻重任 轟46分驅逐灰熊復仇

柯瑞猛轟46分，率勇士擊退灰熊。(路透)

上季附加賽踢館對方主場讓勇士 無緣擠進8強，灰熊這季初再扮奧客，勇士前12場唯一一敗又是栽在其手上。23日雙方碰頭，主隊勇士不敢怠慢，靠柯瑞 （Stephen Curry）猛轟46分，以113：104擒下灰熊，快意復仇。

波爾（Jordan Poole）與維金斯（Andrew Wiggins）在隔離情況下，勇士只能仰賴柯瑞提供進攻來源，他表現也沒讓人失望。特別是下半場更火力全開，第3與第4節分別都灌進15分，不過灰熊仍展現十足韌性，倒數2分03秒逼平比數。

可惜接著勇士接管戰局，托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）籃下偷襲得手，小裴頓（Gary Payton II）底角三分命中，柯瑞更是夾縫求生，突破重圍溜到禁區上籃，徹底擊垮灰熊。他此役攻46分中，還包括8記三分球，且12罰全中。

其他數據方面，格林（Draymond Green）送9助攻，小裴頓挹注22分，這也是他加入勇士以來的新高得分；灰熊部份，莫蘭特（Ja Morant）獲21分居首，傑克森（Jaren Jackson Jr.）與梅爾頓（De'Anthony Melton）各繳20分次之。