NBA／輸太陽吞3連敗 詹姆斯：湖人處境艱難

湖人目前共有五個人因為觸發聯盟健康安全協議缺陣，詹姆斯坦言處境確實艱困。（Getty Images）

二連敗的湖人 21日主場迎戰太陽，上半場在詹姆斯（LeBron James）領軍下還與對手一路拉鋸，不過下半場攻守逐漸失序，甚至一度排出四後衛陣容試圖打破僵局，最終仍以90：108苦吞三連敗。

身為聯盟戰績龍頭的太陽火力全開，全隊共有七人得分雙位數，反觀湖人在戴維斯（Anthony Davis）缺陣下，只靠詹姆斯、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）挑起大梁，兩人分別攻下34分、7籃板及22分、10籃板。

湖人另外三位先發球員喬丹 （DeAndre Jordan）、艾靈頓（Wayne Ellington）、霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）合計僅拿下七分，其中霍頓-塔克全場三分球出手八次盡墨，追平隊史最多次三分球出手未進球紀錄。

進攻端表現不如預期，湖人在第三節一度排出衛斯特布魯克、朗多（Rajon Rondo）、湯瑪斯（Isaiah Thomas）、霍頓-塔克的四小陣容，霍頓塔克還要在防守端對位太陽中鋒麥基（JaVale McGee），依舊無法改變湖人頹勢，反讓太陽持續擴大領先。

湖人目前包括總教練佛蓋爾（Frank Vogel）在內，共有五個人因為觸發聯盟健康安全協議缺陣，詹姆斯坦言處境確實艱困，「有些人因為協議缺陣，有人受傷剛歸隊，難以評估現有陣容，一直沒有完整到齊」。他表示，已不記得上次排出相同先發陣容，並且擁有同樣替補陣容是何時。

太陽一哥布克（Devin Booker）日前擺脫腿傷歸隊後，逐漸找回進攻手感，攻下全隊最高24分，另有9籃板、7助攻，他說：「現在感覺很棒，儘管在場上還需重新適應，但我們是優秀的團隊，這讓事情變得更加簡單，得到全部15名球員和教練團的支持，就會更有信心。」