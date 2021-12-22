NBA／詹姆斯狂攻34分 隊友卻進攻當機 太陽灼傷湖人

詹姆斯（中）攻下湖人最高的34分仍獨木難撐，不敵聯盟龍頭太陽。 （美聯社）

聯盟龍頭太陽多了布克（Devin Booker）傷癒歸隊如虎添翼，21日對手雖也有戰將解除隔離回歸，但僅詹姆斯（LeBron James）在狀態內，其他人空檔把握度不及格，太陽終場就以108：90輕鬆帶著勝利揚長而去。

紫金軍團此役上半場其實還暫居上風，不只詹姆斯表現強悍，上場終於等到賽季首秀的亞瑞查（Trevor Ariza）也提供外線火力支援。可惜下半場，先是安東尼（Carmelo Anthony）遭驅逐，第3節三分9投盡墨更無力止頹勢。

湖人 陷入雙位數落後，末節也不見進攻有起色，太陽予取予求下，輸分達到22分，比賽提前進入垃圾時間。數據上，布克獲24分、9籃板與7助攻，雙塔合計18投14中，艾頓（Deandre Ayton）攻19分，麥基（JaVale McGee）添10分。

湖人部份，詹姆斯攻34分居首，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）繳22分，但霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）與湯瑪斯（Isaiah Thomas）命中率低到不行，前者投13中1，後者投11中1。