我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

NBA／紀念2974…柯瑞發行三分球破紀錄NFT

體育新聞組／綜合報導
勇士在主場扳倒國王，柯瑞攻下全場最高30分。（美聯社）
勇士在主場扳倒國王，柯瑞攻下全場最高30分。（美聯社）

「咖哩小子」柯瑞上周打破聯盟歷史三分球進球紀錄後，持續推進個人紀錄，20日對國王之戰再投進4顆三分球、拿下30分，幫助勇士隊以113比98大勝，同日宣布推出限量2974個的三分球破紀錄非同質化代幣（NFT），準備將獲利全數捐贈個人成立的非營利基金會。

柯瑞上周對尼克之戰，生涯三分球總進球數2974顆，打破「雷槍」艾倫保持的聯盟紀錄，為了紀念這項紀錄，近年投入加密貨幣投資的柯瑞，20日宣布發售與進球數相同的NFT，紀念進入聯盟後投進的每一顆三分球，單個售價499美元。

勇士透過影片向柯瑞的紀錄致敬，他也拿下與自己背號相同的30分回應球迷支持，談到透過不同方式慶祝這項紀錄，柯瑞說：「很感謝所有的球迷，以及灣區長年對我的支持，想與他們分享這1刻。」

勇士大前鋒格林帶兒子到勇士主場，並讓他在場邊為球員遞毛巾、球衣和口罩，提前度過難忘的5歲生日，格林也在兒子面前拿下16分、11籃板、10助攻的大三元表現。

賽後格林大方稱讚兒子表現得宜，且未造成球隊困擾，「球隊願意讓他坐在場邊幫忙，這真的太棒了，他肯定會懷念這份工作。」

勇士主帥柯爾也說：「小格林真的很可靠，他的幫忙讓我們印象深刻，他還有很多東西要學，會再給他很多機會。」

勇士 柯瑞 NFT

上一則

NBA／赫洛回歸聯手羅賓森 熱火三分砲火轟垮溜馬

下一則

NBA／總裁席佛打包票：本季絕不會封館或停賽

延伸閱讀

NBA／自己的紀錄自己破 柯瑞將寫連續最多場命中三分球

NBA／自己的紀錄自己破 柯瑞將寫連續最多場命中三分球
NBA／勇士2主力缺陣無礙 柯瑞30分領軍擊潰國王

NBA／勇士2主力缺陣無礙 柯瑞30分領軍擊潰國王
NBA／柯瑞生涯可達5千顆三分？美媒：其他人只能爭老二

NBA／柯瑞生涯可達5千顆三分？美媒：其他人只能爭老二
NBA／柯瑞登三分球王 勞力士送3老友

NBA／柯瑞登三分球王 勞力士送3老友

熱門新聞

林書豪北京見面會，媒體問及好友王力宏事件，遭公關強勢打斷採訪。(記者賴錦宏／攝影)

林書豪北京見面會 被問王力宏…苦笑拒答

2021-12-20 04:15
Getty Images

NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧

2021-12-15 22:05
北美職業冰球聯盟（ NHL）主席貝特曼今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，NHL球員將不會參與明年2月北京冬奧男子冰球賽。美聯社

NHL正式證實 球員因疫情不會參與北京冬奧

2021-12-22 14:16
NBA出現首例Omicron。（Getty Images）

NBA出現首例Omicron 再次停賽不無可能

2021-12-15 19:34
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）成為NBA史上三分球進球數第一位的球員。（美聯社）

NBA／柯瑞登基三分球王 送勞力士給這3人

2021-12-15 18:01
葛拉罕（中）在底線發球後回敬一記61呎遠的超大號絕殺三分球，演出不可思議的逆轉勝。（美聯社）

NBA／到底怎麼練？鵜鶘葛拉罕61呎超遠反絕殺 氣走雷霆

2021-12-16 07:38

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗