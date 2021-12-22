NBA／紀念2974…柯瑞發行三分球破紀錄NFT

勇士在主場扳倒國王，柯瑞攻下全場最高30分。（美聯社）

「咖哩小子」柯瑞 上周打破聯盟歷史三分球進球紀錄後，持續推進個人紀錄，20日對國王之戰再投進4顆三分球、拿下30分，幫助勇士 隊以113比98大勝，同日宣布推出限量2974個的三分球破紀錄非同質化代幣（NFT ），準備將獲利全數捐贈個人成立的非營利基金會。

柯瑞上周對尼克之戰，生涯三分球總進球數2974顆，打破「雷槍」艾倫保持的聯盟紀錄，為了紀念這項紀錄，近年投入加密貨幣投資的柯瑞，20日宣布發售與進球數相同的NFT，紀念進入聯盟後投進的每一顆三分球，單個售價499美元。

勇士透過影片向柯瑞的紀錄致敬，他也拿下與自己背號相同的30分回應球迷支持，談到透過不同方式慶祝這項紀錄，柯瑞說：「很感謝所有的球迷，以及灣區長年對我的支持，想與他們分享這1刻。」

勇士大前鋒格林帶兒子到勇士主場，並讓他在場邊為球員遞毛巾、球衣和口罩，提前度過難忘的5歲生日，格林也在兒子面前拿下16分、11籃板、10助攻的大三元表現。

賽後格林大方稱讚兒子表現得宜，且未造成球隊困擾，「球隊願意讓他坐在場邊幫忙，這真的太棒了，他肯定會懷念這份工作。」

勇士主帥柯爾也說：「小格林真的很可靠，他的幫忙讓我們印象深刻，他還有很多東西要學，會再給他很多機會。」