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NBA／赫洛回歸聯手羅賓森 熱火三分砲火轟垮溜馬

體育新聞組／綜合報導
赫洛（持球者）歸隊，21日立刻展現旺盛火力。(美聯社)
赫洛（持球者）歸隊，21日立刻展現旺盛火力。(美聯社)

缺席過去3場比賽的赫洛（Tyler Herro）歸隊，21日立刻展現旺盛火力，加上熱火三分線外砲火隆隆，終場就以125比96輕取陣容相對完整的溜馬。

https://www.youtube.com/watch?v=0pTShOYdRpw&ab_channel=CCBN

影音來源：YouTube

熱火雖多了赫洛但仍少巴特勒（Jimmy Butler）與阿德巴約（Bam Adebayo），不過靠優勢外圍火力還是成功壓制溜馬，後者更折損波格登（Malcolm Brogdon）。

一度領先多達33分，熱火贏得輕鬆寫意，赫洛出賽21分鐘就砍26分，效率驚人，勝負分水嶺也出現在三分球，熱火投49中22，反觀溜馬投31只中11球。

羅賓森（Duncan Robinson）本場也獲26分，其中包括6記三分，羅瑞（Kyle Lowry）則繳8分、12助攻與11籃板；溜馬以勒佛特（Caris LeVert）與杜阿爾特（Chris Duarte）各攻17分為佳。

另外，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）日前拋震撼彈，指出溜馬核心包括沙波尼斯（Domantas Sabonis）、透納（Myles Turner）與勒佛特（Caris LeVert）都被是視為可交易對象，其中2度入選全明星的沙波尼斯自然最受到討論。

而有關沙波尼斯交易流言，《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）就爆料，他迫不及待想要離開溜馬，但馬上遭隨隊記者阿格尼斯（Scott Agness）斥假消息。此外，溜馬總管普里查德（Kevin Pritchard）也回應外界曲解其發言。

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