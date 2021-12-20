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Omicron傳播力超乎尋常 美國單日確診恐達百萬例

林書豪北京見面會 被問王力宏…苦笑拒答

特派記者賴錦宏／北京即時報導
林書豪北京見面會，媒體問及好友王力宏事件，遭公關強勢打斷採訪。(記者賴錦宏／攝影)
林書豪北京見面會，媒體問及好友王力宏事件，遭公關強勢打斷採訪。(記者賴錦宏／攝影)

華裔球星林書豪重返CBA北京首鋼男籃，20日下午和部分隊友與兩岸青年相見歡，進行運球、上籃互動。不過在媒體聯訪時，當記者提到有關其好友王力宏的問題時，球隊公關強勢打斷採訪，隨後將林書豪帶離現場。

今年6月12日，林書豪在社交媒體上宣布重返CBA北京首鋼隊；11月30日，北京首鋼籃球俱樂部發布官方公告，林書豪完備所有註冊手續，本賽季第二階段，他將再次以「北京首鋼」球員重返CBA舞台。

在CBA賽季開始前，12月20日下午，北京首鋼男籃派出5名球員，包括林書豪、翟曉川、方碩、王驍輝、周儀翔與兩岸青年代表進行了籃球遊戲和互動交流。

今年8月，林書豪因確診新冠肺炎在上海接受治療。他回憶，「因為打過疫苗，所以症狀像是感冒，不舒服的感覺只維持了幾天。陽性反應持續了一陣子，隔離了很久，經過幾次檢測都呈現陰性之後，才解除隔離。在隔離期間，體重掉了20磅，約9公斤，這是影響最大的」。

當時心情如何？林書豪表示，「當時心情很不好，因為計畫和行程被打亂了，之前的努力也浪費了。我成天什麼事情也不能做、只能待在房間裡等，希望身體快點康復」。

記者問及，在林書豪罹患新冠肺炎期間，王力宏曾給林書豪加油打氣，現在王力宏出事，會想對王力宏說些什麼？

原本林書豪已張口想要回答，但球隊公關強勢插話、打斷記者發問，稱「這個問題我們不回答」、「不接受與主題無關的問題」，此舉惹怒現場記者，紛紛抗議說：「不要干擾採訪」、「不要打斷受訪者好嗎？」

針對目前籃球界的氛圍，林書豪表示，若無法回到疫情之前，現場能夠開放觀眾進場觀賽，肯定對球員會造成影響，但大家必須耐心的堅持下去。

林書豪說，現在隨著年齡漸長，不再只是關注自己的表現，也同時關注籃壇發展。希望籃球運動在亞洲發展愈來愈好，每年發掘更多在技巧上有天份的球員，他會非常樂觀其成。

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