NBA／里拉德+鮑威爾合拿60分 拓荒者斷灰熊連勝

里拉德攻下32分，率隊力克灰熊。（路透）

靠著里拉德（Damian Lillard）攻下32分5籃板5助攻，鮑威爾（Norman Powell）補上28分4助攻3籃板，兩人奪下60分的精采表現，拓荒者在第四節後來居上，以105：100終結灰熊近期的5連勝。至於拓荒者在歷經先前的7連敗後，最近兩戰都取得勝利。

布魯克斯（Dillon Brooks）轟出生涯新高37分，幫助灰熊在前三節打完後取得3分領先優勢；第四節布魯克斯獨拿10分，一路擋住對手的反撲，然而里拉德完成四分打，諾基奇（Jusuf Nurkic）和鮑威爾先後拿下關鍵的9分，讓球隊得以逆轉戰局。

諾基奇獲得9分11籃板，不過出現7次失誤；南斯（Larry Nance Jr.）搶下11籃板，利透（Nassir Little）12分9籃板3助攻，柯文頓（Robert Covington）13分8籃板4阻攻。

灰熊陣中除了布魯克斯外，亞當斯 （Steven Adams）得到13分9籃板5助攻3抄截，提前犯滿的傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下11分，安德森（Kyle Anderson）11分4籃板4抄截。