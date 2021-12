NBA／柯瑞榮登3分球王 波士頓餐廳送「2974」大披薩

在兩大傳奇前輩艾倫(Ray Allen)和米勒(Reggie Miller)見證下,柯瑞 (Stephen Curry)在麥迪遜廣場花園榮登三分球王寶座,達成了魔術數字2974,賽後他也獲贈背號為2974球衣,而事實上這魔術數字也不只出現於此。

柯瑞旗下納帕谷酒莊也推出上有2974數字的紀念紅酒,他基金會也推出NFT 產品以2974構成柯瑞招牌舉手指天慶祝圖像。此外當柯瑞前往波士頓 作客時,前去餐館用餐時,店家也特別奉上特別用醬料寫2974的披薩。

New NBA 3-point all-time leader Steph Curry dined Thursday night at Strega North End, which presented him with a special pizza. I wonder if he ate the whole thing? #Warriors #Celtics pic.twitter.com/Ek6U7dAT02