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NBA／戴維斯傷退…湯瑪斯回鍋湖人首秀 遺憾小布沒看到

體育新聞組／綜合報導
「小巨人」湯瑪斯初登板就砍下全隊最高19分。（路透）
「小巨人」湯瑪斯初登板就砍下全隊最高19分。（路透）

湖人隊17日作客灰狼隊主場，儘管日前簽下十天合約的後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）首秀就有19分表現，但卻也發生明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）左膝蓋受傷提前退場的狀況，最終湖人以92：110不敵灰狼，中斷三連勝。

灰狼在主場迎戰湖人，儘管上季選秀狀元愛德華（Anthony Edwards）因為觸發聯盟健康安全協議未出賽，但一哥唐斯（Karl-Anthony Towns）在上半場就火力全開進帳23分，比起湖人三巨頭詹姆斯（LeBron James）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與戴維斯合計攻下22分還多，且戴維斯還在首節就一度扭傷左腳踝。

第三節湖人雖然展開反撲追到三分差，但又發生戴維斯撞傷左膝退場的狀況，湖人攻守也瞬間崩盤，該節打完以20分差距落後，最終也以18差吞下敗仗。最新消息指出，戴維斯為左膝的內側副韌帶扭傷，預計至少需休養4周再行複檢。

湖人雖然輸球，但日前剛簽下10天短約的湯瑪斯在首場比賽就有全隊最高的19分進帳。談到暌違八個多月重返NBA賽場，湯瑪斯直言，當知道有機會再加盟湖人時，第一時間想到的就是曾在他遭逢喪妹之痛時出面鼓勵他的已逝湖人球星布萊恩（Kobe Bryant），「我想和他分享這個時刻，並尋求他的意見，能穿上湖人球衣對我來說有太多的意義。」

湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也表示，很開心能看到湯瑪斯重回球場，「他是一名公認的得分手，優秀的進攻型球員，他過去在聯盟中能平均每場拿下28分，自然有他的原因。」

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