我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

NBA／厄文回歸 只因籃網人力短缺 但只能打客場

體育新聞組／綜合報導
厄文（中）將在籃網客場比賽上場。（Getty Images）
厄文（中）將在籃網客場比賽上場。（Getty Images）

「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）日前報導，厄文（Kyrie Irving）回歸狀況往樂觀方向發展，他也與好友杜蘭特（Kevin Durant）持續保持聯絡溝通。籃網17日發布最新消息也證實，厄文確定回歸，但只打客場比賽，解決人力短缺的困擾。

總管馬克斯（Sean Marks）表示，「我們這個決定有全體球員的支持且經過對現況的審慎思考，包括陣中有球員因受傷或隔離無法出賽。我們相信厄文的重新加入會讓球隊變得更好，讓球隊更能應付出賽負擔、取得較好平衡，我們期待厄文回歸，以及陣容及早完整。」

先前籃網決議是厄文堅持不接種疫苗，因此限於紐約市政策無法在主場出賽，考量到整體因素不接受讓他只打客場的選項。但籃網目前多人進入隔離，哈登（James Harden）也是之一，杜蘭特（Kevin Durant）現在同樣踝傷缺陣。

查拉尼亞說，歐文已經做核酸檢測，預計未來幾天內回歸。籃網決定讓他無限期離隊，主因是他還沒接種疫苗，但目前球隊人手短缺，不得不讓他歸隊。

馬克斯也提到，厄文的回歸能夠分擔其他球員的巨大工作量。

不過，厄文不會馬上就上場，在開始與球隊訓練之前，他仍必須通過一系列核酸檢測，而且球團目前也不清楚他目前的身體狀態，預計他需要時間訓練才能達到比賽狀態。

厄文由於沒有接種疫苗，他每次客場出賽前都必須接受檢測，結果是陰性才能夠進入球場。

厄文2020-21年賽季出賽了54場，繳出場均26.9分、6助攻、4.8籃板、1.4抄截的數據。

厄文 檢測 疫苗

上一則

NBA／4戰飆150分 杜蘭特直追卡特紀錄

延伸閱讀

NBA／杜蘭特4戰狂飆150分 直追卡特紀錄

NBA／杜蘭特4戰狂飆150分 直追卡特紀錄
NBA／杜蘭特致命4分打 澆熄76人反撲

NBA／杜蘭特致命4分打 澆熄76人反撲
NBA／厄文不打疫苗 僵局無解 傳籃網持續聆聽交易報價

NBA／厄文不打疫苗 僵局無解 傳籃網持續聆聽交易報價
NBA／75大球星遺珠？伊古達拉：厄文能排前20

NBA／75大球星遺珠？伊古達拉：厄文能排前20

熱門新聞

Getty Images

NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧

2021-12-15 22:05
瑞度卡努確診。（路透）

網球／美網冠軍瑞度卡努確診新冠 退出杜拜表演賽

2021-12-13 18:44
杜蘭特（右）單場攻下51分成為本賽季至今最高紀錄。（路透）

NBA／杜蘭特單場51分超車柯瑞 他狂讚「光看就是享受」

2021-12-13 07:42
NBA出現首例Omicron。（Getty Images）

NBA出現首例Omicron 再次停賽不無可能

2021-12-15 19:34
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）成為NBA史上三分球進球數第一位的球員。（美聯社）

NBA／柯瑞登基三分球王 送勞力士給這3人

2021-12-15 18:01
柯瑞正式成為史上三分球王。(美聯社)

NBA／第一節就寫歷史 柯瑞正式超越艾倫躍居三分球王

2021-12-14 20:46

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命