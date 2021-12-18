NBA／厄文回歸 只因籃網人力短缺 但只能打客場

厄文（中）將在籃網客場比賽上場。（Getty Images）

「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）日前報導，厄文 （Kyrie Irving）回歸狀況往樂觀方向發展，他也與好友杜蘭特（Kevin Durant）持續保持聯絡溝通。籃網17日發布最新消息也證實，厄文確定回歸，但只打客場比賽，解決人力短缺的困擾。

總管馬克斯（Sean Marks）表示，「我們這個決定有全體球員的支持且經過對現況的審慎思考，包括陣中有球員因受傷或隔離無法出賽。我們相信厄文的重新加入會讓球隊變得更好，讓球隊更能應付出賽負擔、取得較好平衡，我們期待厄文回歸，以及陣容及早完整。」

先前籃網決議是厄文堅持不接種疫苗 ，因此限於紐約市政策無法在主場出賽，考量到整體因素不接受讓他只打客場的選項。但籃網目前多人進入隔離，哈登（James Harden）也是之一，杜蘭特（Kevin Durant）現在同樣踝傷缺陣。

查拉尼亞說，歐文已經做核酸檢測 ，預計未來幾天內回歸。籃網決定讓他無限期離隊，主因是他還沒接種疫苗，但目前球隊人手短缺，不得不讓他歸隊。

馬克斯也提到，厄文的回歸能夠分擔其他球員的巨大工作量。

不過，厄文不會馬上就上場，在開始與球隊訓練之前，他仍必須通過一系列核酸檢測，而且球團目前也不清楚他目前的身體狀態，預計他需要時間訓練才能達到比賽狀態。

厄文由於沒有接種疫苗，他每次客場出賽前都必須接受檢測，結果是陰性才能夠進入球場。

厄文2020-21年賽季出賽了54場，繳出場均26.9分、6助攻、4.8籃板、1.4抄截的數據。