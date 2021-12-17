NBA／衛少也隔離 湖人急簽湯瑪斯救火

湯瑪斯與湖人簽下短約。（路透）

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，洛杉磯湖人 隊將引用「困境豁免」（hardship exemption）規定，與後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）簽下10日短約來彌補因觸及健康協議而缺席的球員。

32歲的湯瑪斯上個賽季在紐奧良鵜鶘隊打了3場比賽。他13日加入丹佛金塊隊發展聯盟球隊，並在15日處女秀中得到42分。

湖人隊14日將哈沃德（Dwight Howard）和蒙克（Malik Monk）和霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）列入NBA 健康安全協議。根據最新報導，16日衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和布萊德利（Avery Bradley）也被列入協議，讓湖人隊有資格獲得困境豁免。

湯瑪斯在NBA的10個賽季中曾兩度入選全明星隊和一次最佳陣容。最成功的賽季是在波士頓塞爾蒂克隊，場均得到24.7分和6個籃板。

他在2017-18賽季被交易到克利夫蘭騎士隊，只打了15場比賽就被送到湖人隊。當年賽季為湖人出戰17場比賽，場均15.6分。他2018-19賽季在金塊隊打了12場比賽，2019-20賽季在華盛頓巫師隊打了40場。