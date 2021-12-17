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NBA／鵜鶘葛拉罕61呎絕殺 25年最遠

體育新聞組／綜合報導
鵜鶘隊後衛葛拉罕破紀錄投進長達18.6公尺遠絕殺三分球。（美聯社）
鵜鶘隊後衛葛拉罕破紀錄投進長達18.6公尺遠絕殺三分球。（美聯社）

NBA在15日上演了兩場近25年來最拉鋸的賽事，包括鵜鶘隊後衛葛拉罕（Devonte' Graham）在與雷霆隊之戰投進了1記長達61英尺（18.6公尺）遠的近25年最遠絕殺三分球，幫助鵜鶘以113：110擊敗雷霆，至於湖人隊則靠著新秀里夫斯（Austin Reaves）在延長賽倒數0.9秒的準絕殺三分球，以107：104險勝獨行俠隊。

鵜鶘在作客雷霆的比賽中，於比賽最後2.3秒遭到雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）投進1記31英尺（9.45公尺）遠的三分球追平比數，眼看將進入延長賽，但鵜鶘發球後葛拉罕隨即在後場三分線上往前1拋，球打板進框，完成戲劇化的絕殺三分球。

據統計數據，葛拉罕這1記三分球距離長達61英尺，是聯盟近25年來最遠的絕殺球，加上亞歷山大的追平比數三分球，本場比賽也成為近25年來第一場在比賽倒數5秒出現兩記以上超過30英尺追平或是超前比數三分球的賽事。

而葛拉罕這一球也讓雷霆輸得心服口服，賽後甚至親手將該比賽用球送到葛拉罕手中，他說：「雷霆球團的一名成員拿著球走進來說『這是我們送給你的聖誕禮物』，他們為此留下了這顆球，讓我相當感激。」

至於湖人與獨行俠也打出一場拉鋸戰，雙方在第四節與延長賽最後一分鐘，合計投進了高達5記的追平或是超前進球，同樣追平聯盟近25年來的新紀錄，最終湖人也靠著新秀里夫斯在延長賽最後0.9秒的準絕殺三分球險勝獨行俠。

今年選秀落選的里夫斯在8月與湖人簽下雙向合約，並在9月獲得正規合約，對於成為球隊致勝英雄，他說：「比賽大概只剩下1秒，我除了投籃別無選擇，這是一次很棒的傳球，而我也投進了，這是1場團隊的勝利。」

鵜鶘隊後衛葛拉罕（中）投進超遠絕殺球，與隊友一同慶賀。（美聯社）
鵜鶘隊後衛葛拉罕（中）投進超遠絕殺球，與隊友一同慶賀。（美聯社）

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