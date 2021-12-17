我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生血栓奪9命 CDC拋出成人「避打」建議

被拆散移民家庭訴訟 司法部退出和解談判

NBA／杜蘭特致命4分打 澆熄76人反撲

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特勝負一肩扛，砍下34分。(路透)
杜蘭特勝負一肩扛，砍下34分。(路透)

籃網多位球員進入隔離，哈登（James Harden）也在其中，這讓杜蘭特（Kevin Durant）背負重擔，主帥奈許（Steve Nash）就坦言，這狀況不可持久怕造成傷害。而杜蘭特再勝負一肩扛，砍下34分，率籃網以114：105戰勝76人。

首節猛攻讓籃網勢如破竹般壓著對手打，一度領先76人多達20分。但安比德（Joel Embiid）與小柯瑞（Seth Curry）第3節奮起，合攻25分比下籃網全隊所得19分，籃網末節初再把超前拉到雙位數，但76人反攻凌厲，倒數1分55秒時追平。

只是接下來杜蘭特發揮球星價值，硬生生在對手面前拔起砍進三分還要到加罰，下一波進攻面對包夾，他也信任隊友，分球給空檔的葛里芬（Blake Griffin），後者也順利轟進三分彈，76人受到連續重擊，反攻終究是功虧一簣，苦吞3連敗。

數據方面，杜蘭特34分外還添11籃板與8助攻，可惜與大三元擦身而過，葛里芬與克萊斯頓（Nicolas Claxton）各攻17分居次；76人部份，安比德（Joel Embiid）獲32分、9籃板，小柯瑞挹注29分，其中全隊三分球34投僅10中種敗因。

柯瑞

上一則

NBA／鵜鶘葛拉罕61呎絕殺 25年最遠

下一則

NBA／衛少也隔離 湖人急簽湯瑪斯救火

延伸閱讀

NBA／柯瑞登三分球王 勞力士送3老友

NBA／柯瑞登三分球王 勞力士送3老友
NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧

NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧
NBA／杜蘭特飆51分 隊友：看他進攻很享受

NBA／杜蘭特飆51分 隊友：看他進攻很享受
NBA／杜蘭特單場51分超車柯瑞 他狂讚「光看就是享受」

NBA／杜蘭特單場51分超車柯瑞 他狂讚「光看就是享受」

熱門新聞

Getty Images

NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧

2021-12-15 22:05
瑞度卡努確診。（路透）

網球／美網冠軍瑞度卡努確診新冠 退出杜拜表演賽

2021-12-13 18:44
杜蘭特（右）單場攻下51分成為本賽季至今最高紀錄。（路透）

NBA／杜蘭特單場51分超車柯瑞 他狂讚「光看就是享受」

2021-12-13 07:42
NBA出現首例Omicron。（Getty Images）

NBA出現首例Omicron 再次停賽不無可能

2021-12-15 19:34
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）成為NBA史上三分球進球數第一位的球員。（美聯社）

NBA／柯瑞登基三分球王 送勞力士給這3人

2021-12-15 18:01
柯瑞正式成為史上三分球王。(美聯社)

NBA／第一節就寫歷史 柯瑞正式超越艾倫躍居三分球王

2021-12-14 20:46

超人氣

更多 >
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種