NBA／杜蘭特致命4分打 澆熄76人反撲

杜蘭特勝負一肩扛，砍下34分。(路透)

籃網多位球員進入隔離，哈登（James Harden）也在其中，這讓杜蘭特（Kevin Durant）背負重擔，主帥奈許（Steve Nash）就坦言，這狀況不可持久怕造成傷害。而杜蘭特再勝負一肩扛，砍下34分，率籃網以114：105戰勝76人。

首節猛攻讓籃網勢如破竹般壓著對手打，一度領先76人多達20分。但安比德（Joel Embiid）與小柯瑞 （Seth Curry）第3節奮起，合攻25分比下籃網全隊所得19分，籃網末節初再把超前拉到雙位數，但76人反攻凌厲，倒數1分55秒時追平。

只是接下來杜蘭特發揮球星價值，硬生生在對手面前拔起砍進三分還要到加罰，下一波進攻面對包夾，他也信任隊友，分球給空檔的葛里芬（Blake Griffin），後者也順利轟進三分彈，76人受到連續重擊，反攻終究是功虧一簣，苦吞3連敗。

數據方面，杜蘭特34分外還添11籃板與8助攻，可惜與大三元擦身而過，葛里芬與克萊斯頓（Nicolas Claxton）各攻17分居次；76人部份，安比德（Joel Embiid）獲32分、9籃板，小柯瑞挹注29分，其中全隊三分球34投僅10中種敗因。