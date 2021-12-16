NBA／到底怎麼練？鵜鶘葛拉罕61呎超遠反絕殺 氣走雷霆

葛拉罕（中）在底線發球後回敬一記61呎遠的超大號絕殺三分球，演出不可思議的逆轉勝。（美聯社）

儘管雷霆和鵜鶘在西區排名倒數前兩名，但兩軍交手卻是在最後上演一場峰迴路轉、高潮迭起的三分秀。

兩隊在下半場呈現激烈拉鋸戰，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第四節剩下1.4秒砍進追平比分的三分球，眼看比賽將拖進延長，葛拉罕（Devonte' Graham）卻是在底線發球後回敬一記61呎遠的超大號三分球，以113：110絕殺雷霆，演出不可思議的逆轉勝。

來源：聯合影音網

「在葛拉罕出手瞬間，我就說『拜託了上帝！』顯然，上帝接收到我的請求。」鵜鶘總教練格林（Willie Green）說。

至於全場攻下33分的亞歷山大賽後則是無奈地表示：「這樣輸掉比賽感覺真是糟糕，但這就是籃球。我們已經拚盡全力，不幸的是，我們沒能拿下最後的勝利。」總教練戴格諾（Mark Daigneault）也說：「這對我們休息室是一大打擊，我們不想這樣輸掉比賽。」

吉迪（Josh Giddey）得到17分9籃板7助攻，威廉 斯（Kenrich Williams）17分6籃板，穆斯卡拉（Mike Muscala）16分。

鵜鶘陣中以英格倫（Brandon Ingram）的34分為最高，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）拿到19分16籃板，哈特（Josh Hart）11分7籃板5助攻，葛拉罕15分8助攻4籃板。

轟進奇蹟般的絕殺三分球，葛拉罕賽後還透露這個絕殺戰術叫做「Vegas」。