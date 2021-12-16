NBA／Omicron現蹤 停賽不無可能？

衛生官員和NBA 高層評估，新冠疫情 將在聖誕節後至明年1月迎來高峰，引發外界擔憂，若疫情持續擴散，NBA是否再次面臨停賽。消息人士透露，NBA在最近的檢測 中發現了首例Omicron感染病例。

根據統計，NBA本季已累積有51名球員進入健康與安全協議，其中有41名球員因此錯過比賽，且在近兩周病例急遽攀升，共有36名球員被列入健康與安全協議名單，包括公牛隊的10名球員，以及籃網的5名球員（現已增加至7人）。

湖人隊因一名球員染疫取消了14日的訓練。其他湖人隊的職員，也被告知在赴達拉斯比賽前，應先接受篩檢。此外，國王臨時主帥簡崔在檢測中呈現陽性，缺席對巫師的比賽，球隊也確定將讓助理教練克里斯提暫代總教練職務。

NBA許多球隊官員雖擔心疫情攀升、確診人數增加，但目前狀況相比上季仍要好得多。目前NBA有97%的球員已接種疫苗，聯盟也鼓勵球員與工作人員接種追加劑，並限期完成，沒有接種追加劑的球員，將面臨更嚴格的協議，包括比賽當天得接受篩檢，工作人員不能進場與無法隨隊前往客場。

不少球隊健康官員與管理高層之前才表示，他們不認為NBA會再次因疫情衝擊延後比賽，可是聯盟宣布，公牛隊本周接下來的兩場比賽都延期，而疫情若持續擴大下去，NBA會不會再次啟動停賽機制，或許明年初就會有答案。

此外，Omicron變種衝擊各大職業運動。除了NBA公牛隊以外，英超曼聯、加拿大冰球隊卡加利火焰也陸續取消賽事。

NFL有36名球員進入「後備／確診名單」，人數為該名單2020年建立以來最多，且情況可能惡化，14日新增確診病例可能超過25人。