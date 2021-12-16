我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」

馬斯克嗆民主黨大佬：我今年繳稅「全美最高」

NBA／柯瑞登三分球王 勞力士送3老友

體育新聞組／綜合報導
柯瑞（右二）登基三分球王，賽後準備了勞力士送給三名老戰友，分別是格林、伊古達拉與未隨隊的湯普森。（歐新社資料照片）
柯瑞（右二）登基三分球王，賽後準備了勞力士送給三名老戰友，分別是格林、伊古達拉與未隨隊的湯普森。（歐新社資料照片）

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）成為NBA史上三分球王，他賽後還特別送上勞力士名表給兩位老戰友格林（Draymond Green）和伊古達拉（Andre Iguodala），作為感謝兩人一路陪伴的禮物。

除此之外，柯瑞也為「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）準備同樣的禮物。

2009年選秀會被勇士隊挑中的柯瑞，本季是第13個球季；湯普森是2011年加入，再隔年格林也成勇士一員，三人生涯都是效力同支隊伍。伊古達拉2013年加入勇士，四人聯手六個賽季，一起共享連五季打進總冠軍賽、摘下三座冠軍的榮耀，19年轉戰熱火兩季後今年再回歸勇士。

柯瑞目前2977顆進球中，有超過400個助攻是記在格林身上，是柯瑞締造新頁的重要推手之一。不過最重要那顆破歷史紀錄的三分球，卻不是出自格林的助攻，而是維金斯（Andrew Wiggins），這讓格林賽後不免有些「沮喪」。

「在那波戰術裡面，維金斯之前從來都不會傳球的，從來不會。所以我有點失望。」格林說。但玩笑歸玩笑，格林也稱讚了維金斯的傳球。「那一球傳得很棒，但我還是希望我是傳出助攻的那個人。」

此外，儘管已經離開勇士，杜蘭特仍在推特上寫到：「2974，未來還會累積更多，恭喜神之柯瑞！」

柯瑞破紀錄的晚上在紐約舉辦了「慶功趴」，杜蘭特還特別前往致意。這場聚會也從凌晨12點多一直到將近清晨6點才結束。事後，杜蘭特還在推特上寫到：「把勞力士寄過來吧！」

柯瑞 勇士 推特

上一則

NBA／騎士碾壓火箭 近11戰9勝

延伸閱讀

NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧

NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧
NBA／柯瑞曾被大學教練退貨 如今投籃「讓人心臟病發」

NBA／柯瑞曾被大學教練退貨 如今投籃「讓人心臟病發」
NBA／柯瑞登基三分球王 送勞力士給這3人

NBA／柯瑞登基三分球王 送勞力士給這3人
NBA／柯瑞三分王之夜 格林遺憾：少了湯普森

NBA／柯瑞三分王之夜 格林遺憾：少了湯普森

熱門新聞

福原愛接受中新社採訪，大讚型男桌球選手張繼科。（取材自微博）

福原愛曖昧「中國花美男」？日網友看不下去

2021-12-08 17:49
瑞度卡努確診。（路透）

網球／美網冠軍瑞度卡努確診新冠 退出杜拜表演賽

2021-12-13 18:44
杜蘭特（右）單場攻下51分成為本賽季至今最高紀錄。（路透）

NBA／杜蘭特單場51分超車柯瑞 他狂讚「光看就是享受」

2021-12-13 07:42
NBA出現首例Omicron。（Getty Images）

NBA出現首例Omicron 再次停賽不無可能

2021-12-15 19:34
柯瑞正式成為史上三分球王。(美聯社)

NBA／第一節就寫歷史 柯瑞正式超越艾倫躍居三分球王

2021-12-14 20:46
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）成為NBA史上三分球進球數第一位的球員。（美聯社）

NBA／柯瑞登基三分球王 送勞力士給這3人

2021-12-15 18:01

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡