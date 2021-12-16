NBA／柯瑞登三分球王 勞力士送3老友

柯瑞（右二）登基三分球王，賽後準備了勞力士送給三名老戰友，分別是格林、伊古達拉與未隨隊的湯普森。（歐新社資料照片）

勇士 隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）成為NBA史上三分球王，他賽後還特別送上勞力士名表給兩位老戰友格林（Draymond Green）和伊古達拉（Andre Iguodala），作為感謝兩人一路陪伴的禮物。

除此之外，柯瑞也為「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）準備同樣的禮物。

2009年選秀會被勇士隊挑中的柯瑞，本季是第13個球季；湯普森是2011年加入，再隔年格林也成勇士一員，三人生涯都是效力同支隊伍。伊古達拉2013年加入勇士，四人聯手六個賽季，一起共享連五季打進總冠軍賽、摘下三座冠軍的榮耀，19年轉戰熱火兩季後今年再回歸勇士。

柯瑞目前2977顆進球中，有超過400個助攻是記在格林身上，是柯瑞締造新頁的重要推手之一。不過最重要那顆破歷史紀錄的三分球，卻不是出自格林的助攻，而是維金斯（Andrew Wiggins），這讓格林賽後不免有些「沮喪」。

「在那波戰術裡面，維金斯之前從來都不會傳球的，從來不會。所以我有點失望。」格林說。但玩笑歸玩笑，格林也稱讚了維金斯的傳球。「那一球傳得很棒，但我還是希望我是傳出助攻的那個人。」

此外，儘管已經離開勇士，杜蘭特仍在推特 上寫到：「2974，未來還會累積更多，恭喜神之柯瑞！」

柯瑞破紀錄的晚上在紐約舉辦了「慶功趴」，杜蘭特還特別前往致意。這場聚會也從凌晨12點多一直到將近清晨6點才結束。事後，杜蘭特還在推特上寫到：「把勞力士寄過來吧！」