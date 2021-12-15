NBA／里夫斯致命3分球 湖人延長賽險勝獨行俠

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第四節終了前，湖人 靠著艾靈頓（Wayne Ellington）的追平三分球，將比賽逼進延長；而延長賽最後時刻，新秀里夫斯（Austin Reaves）又在剩下0.9秒轟進致勝三分球，幫助球隊在逆境中以107比104氣走獨行俠，取得3連勝。

成為紫金軍團這場比賽救世主的里夫斯，此役外線手感火燙，三分球6投5中，攻下15分，兩項數據都創下生涯新高。

湖人雖然少了觸發健康安全協議的霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）、哈沃德（Dwight Howard）和蒙克（Malik Monk），不過三巨頭猶在，詹姆斯（LeBron James）拿下24分5助攻3籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）繳出23分10籃板9助攻的準大三元，戴維斯（Anthony Davis）則有20分12籃板的表現。

即便三巨頭如期上場，面對沒有唐西奇的獨行俠，湖人幾乎整場比賽都面臨苦戰，陷入苦苦追分的狀態之中。第四節一度取得7分領先的獨行俠，眼看有機會延續連勝，但最後關頭錯失防守籃板，被對手逼到延長。

儘管小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和克萊柏（Maxi Kleber）在延長賽接連飆進重要三分球，但終究功虧一簣。這是湖人本季第6度打進延長賽，取得5勝1敗的成績。

布朗森（Jalen Brunson）18投11中拿下25分9助攻3籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）23分12籃板3助攻2阻攻，小哈德威進帳20分9籃板3助攻，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）10分9籃板，柏克（Trey Burke）12分。