NBA／里夫斯致命3分球 湖人延長賽險勝獨行俠

第四節終了前,湖人 靠著艾靈頓(Wayne Ellington)的追平三分球,將比賽逼進延長;而延長賽最後時刻,新秀里夫斯(Austin Reaves)又在剩下0.9秒轟進致勝三分球,幫助球隊在逆境中以107比104氣走獨行俠,取得3連勝。

成為紫金軍團這場比賽救世主的里夫斯,此役外線手感火燙,三分球6投5中,攻下15分,兩項數據都創下生涯新高。

Another look at Austin Reaves' CLUTCH game-winning triple for the @Lakers! pic.twitter.com/rMojOA4LvI