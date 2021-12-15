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NBA／柯瑞曾被大學教練退貨 如今投籃「讓人心臟病發」

中央社／台北15日電
柯瑞在怪物林立的NBA叢林，靠著超凡入聖的三分功力打出一片天，甚至顛覆籃球生態。（美聯社）
柯瑞在怪物林立的NBA叢林，靠著超凡入聖的三分功力打出一片天，甚至顛覆籃球生態。（美聯社）

沒有高大壯碩的身材，更沒有勁爆體能條件，大學時甚至曾被教練退貨，勇士後衛柯瑞卻在怪物林立的美國職籃NBA叢林，靠著超凡入聖的三分功力打出一片天，甚至顛覆籃球生態。

柯瑞（Stephen Curry）的父親戴爾柯瑞（Dell Curry）過去同樣也是一名NBA球員，只不過父子倆的職業生涯軌跡完全不同。

188公分的身高、84公斤體重，加上天生一副娃娃臉，柯瑞若是走在大街上，任誰都不覺得他有殺傷力，因此大學時他原打算跟隨父親腳步，進入維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）就讀，卻被當時的教練葛林伯葛（Seth Greenberg）打槍，最後他則加入了戴維森學院（Davidson College）。

先天的條件後天很難改變，但柯瑞靠著準得讓對手害怕的投射能力，加上出神入化的運球功力，讓他在球場上，儼然就是對手的惡夢。

同樣是射手出身的勇士總教練柯爾（Steve Kerr）就曾說過，他第一年執教勇士隊時，每次看到柯瑞出手三分球都心驚膽戰，他也開玩笑說，很多教練看到柯瑞的投籃，都會心臟病發。

「我腦袋中必須重新灌輸，所謂好的出手與糟糕的出手選擇。」柯爾表示，柯瑞之所以與眾不同，就是他往往能在抄截後，突然就在40呎急停出手，即使沒能投進，「他也能帶給對手恐懼，還有帶給群眾們亢奮。」

過去曾擔任過勇士總教練的NBA球評傑克森（Mark Jackson）則以另一種說法來詮釋柯瑞的偉大，「在某種程度上，他傷害了比賽，當我走進高中體育館時，我看到孩子們做的第一件事，就是跑去三分線，但你們不是柯瑞，你們該強化比賽的其他方面。」

如今柯瑞坐擁3座NBA總冠軍，並2度拿下NBA年度MVP、7度入選明星賽，甚至還擁有多項聯盟紀錄，但他帶給NBA最大的資產，是許多像他一樣條件球員，找到了在這座叢林裡的另類生存法則，此外他也帶給球迷全新的觀賽體驗。

柯瑞 NBA 勇士

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