NBA出現首例Omicron 再次停賽不無可能

NBA出現首例Omicron。（Getty Images）

據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania），消息人士透露，NBA 在最近的檢測中發現了首例Omicron感染病例， CDC估計，這種新型變種現在大約占美國病例中3%的比例。

根據ESPN報導，美國衛生官員和美國職籃NBA高層評估，COVID-19疫情 將在聖誕節後至明年1月迎來高峰，引發外界擔憂，若疫情持續擴散，NBA是否再次面臨停賽。

根據統計，截至14日上午，NBA本季已累積有51名球員進入健康與安全協議，其中有41名球員因此錯過比賽，且在近兩週病例急遽攀升，共有36名球員被列入健康與安全協議名單，包括芝加哥公牛隊的10名球員，以及布魯克林籃網的5名球員（現已增加至7人）。

Sources: The NBA’s first known player case of the Omicron variant was discovered in a recent positive COVID-19 test. The CDC estimates the new variant is now three percent of US cases. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2021

依照NBA的健康與安全協議，球員只要進入這項協議後，就得面臨至少10天的隔離，或在24小時內2次篩檢 結果呈現陰性，才能恢復籃球活動。

NBA許多球隊官員雖擔心疫情攀升、確診人數增加，但目前狀況相比上季仍要好得多，上季一共有31場比賽因疫情影響被迫順延或取消。

目前NBA有97%的球員已接種疫苗，聯盟也鼓勵球員與工作人員接種追加劑（第2或第3劑），並限期在12月17日前完成，沒有接種追加劑的球員，將面臨更嚴格的協議，包括比賽當天得接受篩檢，工作人員不能進場與無法隨隊前往客場。

NBA鼓勵球員接種追加劑，但能否完全封堵疫情仍有待觀察，76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）日前就曾傳出突破性感染，讓他整個人非常不舒服。

不少球隊健康官員與管理高層之前才表示，他們不認為NBA會再次因疫情衝擊延後比賽，可是聯盟昨天宣布，公牛隊本周接下來的兩場比賽都延期，而疫情若持續擴大下去，NBA會不會再次啟動停賽機制，或許明年初就會有答案。