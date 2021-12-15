NBA／眾球星見證柯瑞紀錄誕生 詹姆斯：恭喜了兄弟

柯瑞 （Stephen Curry）在紐約上演紀錄之夜，以總數2977顆三分球正式艾倫（Ray Allen）的成績，登基成為聯盟歷史三分球王。在紀錄誕生的當下，聯盟許多球員也紛紛發文祝賀柯瑞。

詹姆斯（LeBron James）在推特 上寫道：「才剛抵達達拉斯，一落地就看到柯瑞突破紀錄，而且令人興奮的是，這還是在麥迪遜廣場花園球場達成。恭喜你了兄弟，太不可思議了！」

Just landed in Dallas to see @StephenCurry30 broke the record and to make it even doper he did it in the GARDEN!! WOW CONGRATS BROTHER!! INCREDIBLE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — LeBron James (@KingJames) December 15, 2021

保羅（Chris Paul）在推特上表示，恭喜柯瑞創造歷史，韋德（Dwyane Wade）也說：「我是見證人，恭喜柯瑞成為史上三分球王。」；楊恩（Trae Young）則說：「太瘋狂了，真正的是比賽規則的改變者，恭喜你了！」傑克森（Jaren Jackson Jr.）也說：「這男人的投射永遠改變了NBA ！」

Iam a Witnessed!!! Congrts @StephenCurry30 on becoming the all leader in 3s made💫 — DWade (@DwyaneWade) December 15, 2021

This is crazy man.. literally a GAME CHANGER! Wow!!! Congrats @StephenCurry30 — Trae Young (@TheTraeYoung) December 15, 2021

柯瑞的弟弟小柯瑞（Seth Curry）雖然沒有到場，但他第一時間就發文祝賀自家兄弟。「官方認證的三分之神！」昔日一同奪冠的隊友巴恩斯（Harrison Barnes）表示：「史上最偉大的射手，恭喜我的兄弟。」

bang! the official 3 god! @StephenCurry30 — Seth Curry (@sdotcurry) December 15, 2021

其他像是米契爾（Donovan Mitchell）、戈貝爾（Rudy Gobert）、希爾德（Buddy Hield）、穆雷（Jamal Murray）、布里吉斯（Miles Bridges）、沃爾（John Wall）等也都先後發文恭賀柯瑞三分球障礙誕生。

魔術隊的洛斯（Terrence Ross）更是講出很多人心中的疑問。「真正的問題是，柯瑞生涯到底會投進幾顆三分球呢？」

Real question is, how many three will he end up with? 🤔 — Terrence Ross (@TerrenceRoss) December 15, 2021

大器晚成的柯瑞僅僅用了789場比賽就超越聯盟紀錄，比艾倫所用的1300場足足快了511場比賽，生涯每場可以投進3.8顆三分球，三分球命中率更高達43.1%。