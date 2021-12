NBA／眾球星見證柯瑞紀錄誕生 詹姆斯：恭喜了兄弟

柯瑞 (Stephen Curry)在紐約上演紀錄之夜,以總數2977顆三分球正式艾倫(Ray Allen)的成績,登基成為聯盟歷史三分球王。在紀錄誕生的當下,聯盟許多球員也紛紛發文祝賀柯瑞。

詹姆斯(LeBron James)在推特 上寫道:「才剛抵達達拉斯,一落地就看到柯瑞突破紀錄,而且令人興奮的是,這還是在麥迪遜廣場花園球場達成。恭喜你了兄弟,太不可思議了!」

Just landed in Dallas to see @StephenCurry30 broke the record and to make it even doper he did it in the GARDEN!! WOW CONGRATS BROTHER!! INCREDIBLE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥