NBA／老爸爆料當年柯瑞想去大蘋果 如今在紐約締造歷史

柯瑞登基三分球王後，與老柯瑞相擁。 美聯社

柯瑞 （Stephen Curry）今天在籃球聖地麥迪遜花園廣場正式超越艾倫（Ray Allen）2973顆三分球，成為聯盟三分球進球新紀錄保持人，不過賽前「咖哩爸」老柯瑞（Dell Curry）大爆料，當年柯瑞參加選秀時希望被尼克挑中，不料提前被勇士 攔胡。

柯瑞在2009年NBA選秀會上以第一輪第七順位被勇士選中，而當時尼克手上的選秀籤是第八順位，也就是說若勇士並未選擇柯瑞，很有可能「咖哩小子」現在就是大蘋果 的一員。

此外，最近又有一篇報導爆料，柯瑞和他的團隊其實是更傾向能替尼克效力，而這個說法今天從咖哩爸口中得到證實，他還透露他如何告訴當時勇士的教練老尼爾森（Don Nelson）、柯瑞不想被勇士挑中。

「你們說對了，當時我就跟老尼爾森說，『不，我們希望你們不要挑他因為我們心有所屬了』，但他跟我說，『只要柯瑞還沒有被選走，我們就一定會選他』，我就說，『好吧，那是你的選擇，但是你問我我就告訴你，事實就是他不想去勇士，』。」

而最終勇士也如願挑中柯瑞，並將他培育成史上最強射手，如今柯瑞剛好在尼克主場打破歷史紀錄，也算是一種特殊緣分。