NBA／超越艾倫 柯瑞登頂三分球王

柯瑞打破三分球紀錄。（Getty Images）

金州勇士 隊超級巨星柯瑞 （Stephen Curry）14日在紐約麥迪遜廣場花園客場挑戰尼克隊的比賽中，開賽不到5分鐘就投進2記三分球，成為NBA 最新紀錄保持人，超越原有三分球紀錄保持人艾倫（Ray Allen）。

來源：聯合影音網

柯瑞職涯只花了789場就投進2974顆三分球，遠遠領先艾倫的1300場1973顆和米勒的1389場2560顆。他43.1%的三分球命中率在NBA歷史上排名第七。

退役射手考佛（Kyle Korver）是唯一三分命中率和命中數都排在前10名的球員。這位曾經入選一次全明星賽的球員、在17個賽季中場均4.6顆三分球，但進球數比柯瑞少了500多個。

柯瑞目前連續153場比賽至少投進一記三分球，僅次於他個人保有的157場連續投進紀錄。

柯瑞的三分球進球數和命中率幾乎算得上獨步球壇，之前只有諾維茨基（Dirk Nowitzki）嘗試過。他13日表示，「我不認為現在有誰可以打破他的記錄。他改變了比賽方式，讓打球看來十分輕鬆。他是我見過最好的射手，而且是明顯的定點出手球員，但他更出色之處是在運球，運球急停三分線外出手，一氣呵成。」

柯瑞今年2月曾表示，他想一直打到40歲，比他父親戴爾（Dell Curry）在他打完16季後的38歲生日一個月後退役還要久一點。艾倫和米勒都打了18個賽季，並在30多歲時退役。

如果柯瑞再打5年，他將在退役時投進4441顆三分球，比艾倫多出1468個。

以目前現役球員而言，只有3人三分球命中數超過2000個：哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）和詹姆斯（LeBron James），歷史排名分別為第4、第10和第11位。

里拉德可能是最接近柯瑞這樣高出場率的代表，他需要再打300場比賽或4個賽季，以每場比賽8次出手和37.3%的職涯命中率來達到柯瑞現在的成就。按照這個速度，里拉德要到45歲左右才能達到4441顆三分球紀錄。

哈登是另一個例子，即使36.3%的命中率和每場比賽7.7次出手，也很難追上柯瑞的紀錄。以他的職涯速度，他可能在未來159場比賽追上歷史榜單上第二名艾倫。如果要比肩柯瑞的4441顆目標，已32歲的哈登很難在41歲時維持現有場均出手7.2次、命中率35.3%的水準。

至於詹姆斯則是完全不同的球員，他必須維持三分球命中率34.5%或每場平均投進4.4顆，才能被入NBA歷史十大排名。按照他現有水平，他需要再打20個健康的賽季才能達到柯瑞的4441顆三分球目標。