NBA／米勒：柯瑞三分球紀錄 無人能破

米勒。（Getty Images）

名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）相信沒有人會打破柯瑞 （Steph Curry）的三分球紀錄。

米勒曾連續13個賽季保有NBA 三分球紀錄桂冠，直到艾倫（Ray Allen）在2011年2月取而代之，而14日勇士 隊在麥迪遜廣場花園對陣紐約尼克隊，米勒也再次見證歷史。

雖然柯瑞希望能夠保有這項最新紀錄至少很長一段時間，但他也點名像湯普森（Klay Thompson）、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）和希爾德（Buddy Hield）都可能是挑戰者。

柯瑞於破紀錄前夕在TNT與米勒的對談中說，「我希望能永遠保有這項紀錄。」但說不會去賭城押寶他的期望。

不過，米勒倒是對他信心十足：「快去拉斯維加斯！」「相信我，這是一項永遠不會被超越的NBA紀錄。」

柯瑞則笑著回答：「我也相信。」

米勒以2560顆三分球結束了他18年的職業生涯。艾倫也打了18個賽季，最終投進2973顆三分球。而柯瑞才剛開始打他第13個賽季。

勇士隊友格林（Draymond Green）相信柯瑞在職涯結束時最終會投進比艾倫的三分球紀錄多出1000顆。這也很有可能，因為米勒甚至對此也不感到驚訝。