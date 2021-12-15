我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

NBA／米勒：柯瑞三分球紀錄 無人能破

體育新聞組／綜合報導
米勒。（Getty Images）
米勒。（Getty Images）

名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）相信沒有人會打破柯瑞（Steph Curry）的三分球紀錄。

米勒曾連續13個賽季保有NBA三分球紀錄桂冠，直到艾倫（Ray Allen）在2011年2月取而代之，而14日勇士隊在麥迪遜廣場花園對陣紐約尼克隊，米勒也再次見證歷史。

雖然柯瑞希望能夠保有這項最新紀錄至少很長一段時間，但他也點名像湯普森（Klay Thompson）、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）和希爾德（Buddy Hield）都可能是挑戰者。

柯瑞於破紀錄前夕在TNT與米勒的對談中說，「我希望能永遠保有這項紀錄。」但說不會去賭城押寶他的期望。

不過，米勒倒是對他信心十足：「快去拉斯維加斯！」「相信我，這是一項永遠不會被超越的NBA紀錄。」

柯瑞則笑著回答：「我也相信。」

米勒以2560顆三分球結束了他18年的職業生涯。艾倫也打了18個賽季，最終投進2973顆三分球。而柯瑞才剛開始打他第13個賽季。

勇士隊友格林（Draymond Green）相信柯瑞在職涯結束時最終會投進比艾倫的三分球紀錄多出1000顆。這也很有可能，因為米勒甚至對此也不感到驚訝。

柯瑞 勇士 NBA

上一則

MLB／遊騎兵補外野手 想搶鈴木誠也

下一則

NBA／疫情延燒 字母哥、哈登遭隔離

延伸閱讀

NBA／柯瑞獲贈「2974」球衣 傳奇三大射手拍下歷史合影

NBA／柯瑞獲贈「2974」球衣 傳奇三大射手拍下歷史合影
NBA／柯瑞打破三分球紀錄 艾倫被超越後場邊擁抱致意

NBA／柯瑞打破三分球紀錄 艾倫被超越後場邊擁抱致意
NBA／第一節就寫歷史 柯瑞正式超越艾倫躍居三分球王

NBA／第一節就寫歷史 柯瑞正式超越艾倫躍居三分球王
NBA／只差2球 柯瑞將改寫三分球紀錄：感覺很不真實

NBA／只差2球 柯瑞將改寫三分球紀錄：感覺很不真實

熱門新聞

福原愛接受中新社採訪，大讚型男桌球選手張繼科。（取材自微博）

福原愛曖昧「中國花美男」？日網友看不下去

2021-12-08 17:49
福原愛在抖音新開設了帳號，大談很懷念東北美食。（取材自抖音）

福原愛首開抖音 秀十級東北話 網友樂喊：歡迎回中國

2021-12-08 01:43
FUSC聯隊谷宜瞳（黑衣），一腳踩到孫儷先落地的右腳。（影片截圖）

籃球／中國女球員骨折倒地痛哭 隊友怒：等20分沒救護車

2021-12-08 00:25
瑞度卡努確診。（路透）

網球／美網冠軍瑞度卡努確診新冠 退出杜拜表演賽

2021-12-13 18:44
杜蘭特（右）單場攻下51分成為本賽季至今最高紀錄。（路透）

NBA／杜蘭特單場51分超車柯瑞 他狂讚「光看就是享受」

2021-12-13 07:42
柯瑞正式成為史上三分球王。(美聯社)

NBA／第一節就寫歷史 柯瑞正式超越艾倫躍居三分球王

2021-12-14 20:46

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難