NBA／疫情延燒 字母哥、哈登遭隔離

安戴托昆波觸發健康安全協議無法出賽。（美聯社）

NBA近日有多支球隊受到疫情 衝擊，數名球員因人觸發健康安全協議無法出賽，公牛因十人遭隔離，導致比賽不得不延賽，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）和麥修斯（Wesley Matthews）都觸發健康安全協議，對戰溜馬的比賽不會上場，而籃網也傳出七人觸發協議的狀況，包括哈登（James Harden）。

疫情升溫席捲聯盟，除了公牛遭受嚴重侵襲外，就連衛冕軍公鹿也難以倖免。

根據媒體報導，安戴托昆波和馬修斯（Wesley Matthews）因觸發健康安全協議，預計將會缺席多場比賽。公鹿其他球員目前仍在接受檢測 。

另一方面，在對塞爾蒂克比賽中出現左膝過度伸展的米道頓，目前還不確定是否會出賽下一場對溜馬的比賽。

根據消息，籃網球星哈登（James Harden）和布朗（Bruce Brown）分別因觸發健康安全協議，缺席今天的比賽。

再加上先前已經觸發的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、米爾賽普（Paul Millsap）、班布里（DeAndre' Bembry）、強森（James Johnson）、卡特（Jevon Carter），籃網陣中一共有七人無法如期上場，遭疫情侵襲的重災程度直追公牛。

除了這七人之外，由於厄文 （Kyrie Irving）持續缺陣，哈里斯（Joe Harris）仍在傷兵名單中，導致籃網僅能動用八人出賽。

總教練奈許（Steve Nash）透露，這些檢測呈現陽性的球員中，目前都沒有症狀出現。