NBA／只差2球 柯瑞將改寫三分球紀錄：感覺很不真實

柯瑞。（路透）

只差2球，勇士 隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）就會超越名人堂球星艾倫（Ray Allen），成為NBA 三分球進球紀錄保持人，紀錄夜很可能就是14日在尼克隊主場麥迪遜花園廣場，讓主角大呼「不可思議」。

勇士13日靠柯瑞關鍵時刻連拿5分追平溜馬，最終以102：100險勝；柯瑞全場拿下26分，包括15投5中的三分球，生涯累積三分球進球數來到2972球，只差1球追平艾倫、2球就能改寫新猷。

柯瑞提到，自己很享受這些時刻，現在只差一步之遙，「感覺很不可思議。」但他強調，自己該做的事情還是一如往常，上場享受比賽，盡力投進球，這也是最近3場自己學習到的事情。

柯瑞（右）距離聯盟三分球紀錄只差2球，自己也覺得很不真實。（路透）

改寫紀錄倒數計時，柯瑞最近出賽都成焦點，他今天雖持續飆分但也出現7次失誤，最近進攻表現也有些掙扎。教頭柯爾（Steve Kerr）提到，感覺柯瑞把自己逼太緊，有時出手選擇不是那麼好，相信達成紀錄後大家都能放鬆一些。

柯瑞也同意教練看法，他提到這幾場的觀眾和氣氛都十分瘋狂，就連前一場對76人的比賽，儘管自己只進了3球，觀眾仍有瘋狂的歡呼回饋，今天也是如此。

柯瑞隊友格林（Draymond Green）也說，所有人都想見證紀錄，所以都會為柯瑞歡呼，「不只是球迷，大家都想見證歷史。」他還補充，希望明天就是紀錄日，且最好是第一節就達成。

主角倒是對理想的破紀錄劇本沒想太多，他表示沒特別預設，只想好好享受紀錄發生的那一刻。