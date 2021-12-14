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NBA／杜蘭特飆51分 隊友：看他進攻很享受

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特進球後輕鬆寫意，他飆得54分。（Getty Images）
杜蘭特進球後輕鬆寫意，他飆得54分。（Getty Images）

籃網隊「大鬍子」哈登12日首度缺席本季比賽，但當家球星杜蘭特挺身而出大演飆分秀，面對活塞隊砍下聯盟本季新高的51分，率隊以116：104擊敗活塞隊，賞給對手12連敗。

本季原本的單場最高紀錄保持人是勇士隊射手柯瑞的50分，杜蘭特這場比賽31投16中，包括10投5中的三分球，以51分推高本季最高得分；這也是杜蘭特生涯第八度飆破50分，不過是轉戰籃網的第一次。

「杜蘭特表現太驚奇了，這不是很輕鬆的一晚，對手打得非常努力，充滿能量，我們又是用不同陣容。」籃網教頭奈許提到，不同球員組合要再花時間去創造空間，對球隊是另個挑戰，但杜蘭特除51分還有9助攻、7籃板和兩火鍋，可說是「不可思議」。

此役包括哈登、米爾賽普和哈里斯都缺陣，厄文也持續缺席，杜蘭特成為籃網本季第9組先發的焦點，他說：「我知道我可能需要多得一些分數，我們失誤超出平常，我又是其中之最，所以我認為我該做的就是持續進攻。」

這場比賽籃網發生17次失誤，其中5次記在杜蘭特身上，但他以飆分秀回應，尤其第3節更是8投7中轟下16分，連貢獻18分的隊友米爾斯都稱讚，看杜蘭特進攻是個享受。

米爾斯說：「這非常特別，對他當然如此，但我覺得對每個參與其中，可以近距離見證的都很特別。」

籃網目前19勝8敗居東區龍頭，杜蘭特在得分榜也領先群雄，本季25場出賽場均貢獻29.4分。

勇士 柯瑞 厄文

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