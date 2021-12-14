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NBA／葛登助火箭逆轉老鷹 楊恩41分無力回天

記者蔡佳霖／綜合報導
葛登（左）攻下32分，率火箭逆轉老鷹，讓楊恩的41分做白工。（路透）
葛登（左）攻下32分，率火箭逆轉老鷹，讓楊恩的41分做白工。（路透）

葛登（Eric Gordon）飆出32分，奧古斯丁（D.J. Augustin）替補上場也拿下22分，火箭挾著7人得分破雙位數的火力，克服一度落後19分的劣勢，在客場以132：126逆轉擊敗老鷹。

原本主場一條龍的老鷹，近期卻是在自家苦吞五連敗。而老鷹也在前一段時間7連勝後，最近7場比賽輸了5場，勝率也回到5成之下。至於火箭則是中止2連敗，不過在最近10場比賽中，他們取得8勝。

這場比賽火箭大半時間都處於落後狀態，第二節一度落後19分，三節打完也是13分落後局面。但第四節板凳球員合力轟進32分，其中奧古斯丁一人包辦16分，葛登也補上10分，讓球隊在剩下3分31秒取得超前，老鷹雖力圖振作，仍是棋差一著。

「這是一場很棒的團隊勝利，我們可以從中學習進步。」火箭主帥西拉斯（Stephen Silas）賽後說道；而他也進一步稱讚葛登的老將價值，「他在這段時間表現很棒。他投進的關鍵外線，在場上拉開空間，展現老練的領導能力，我們團隊就是需要他這樣的經驗。」

葛登則表示：「我想贏得比賽，這才是最重要的。如果我拿了很高分，球隊卻是輸掉比賽，感覺肯定不好。就像我說的，贏球是最重要的事情。」

泰特（Jae'Sean Tate）拿到15分4助攻2抄截2阻攻，伍德（Christian Wood）12分5籃板3助攻；森根（Alperen Sengun）11分6籃板4助攻2阻攻，馬丁（KJ Martin Jr.）13分6籃板3助攻，努瓦巴（David Nwaba）10分6籃板3助攻。

楊恩（Trae Young）22投14中包括5記三分球，狂砍41分9助攻4籃板，賽季第2度破40分；面對前東家的卡佩拉（Clint Capela）得到12分16籃板2阻攻，柯林斯（John Collins）14分7籃板。

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