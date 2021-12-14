NBA／柯瑞破紀錄仍差2球 魯尼致勝球助勇士退溜馬

柯瑞（右）此役三分球15投5中，命中率依然不甚理想，不過距離艾倫的紀錄只差2顆了。（路透）

客場作戰的勇士 ，面對三連勝的溜馬幾乎大半場比賽都陷入追趕狀態，但在第四節最後時刻，柯瑞 （Stephen Curry）聯手維金斯（Andrew Wiggins）拿下關鍵7分，加上魯尼（Kevon Looney）在剩下13.4秒搶到進攻籃板並且放進致勝分，勇士在驚濤駭浪中以102：100逆轉擊敗溜馬。

賽前需要7顆三分球才能打破艾倫（Ray Allen）紀錄的柯瑞，此役三分球15投5中，命中率依然不甚理想，不過他在終場前的1記重要三分球和突破上籃，讓勇士迅速追回落後5分的劣勢。

柯瑞這場比賽拿到26分6籃板6助攻，但也出現7次失誤；目前他生涯三分球累積達到2972顆，有望在明天「背靠背」對尼克的比賽中突破紀錄。

維金斯補上15分5籃板3阻攻，格林（Draymond Green）15分9籃板5助攻，獲勝功臣魯尼則有14分8籃板3助攻的表現。

勇士上半場落後8分，第三節雖然一度超前，但很快又把領先讓給對手，溜馬帶著4分領先進入決勝期。不過溜馬在第四節進攻陷入麻煩，命中率僅31.6%，但三分球7投0中，單節只拿到16分，特別是最後2分多鐘內，球隊只得到2分，拱手將勝利讓出。

甫獲得上周最佳球員的沙波尼斯（Domantas Sabonis），延續絕佳狀態，17投12中拿到30分11籃板2抄截，波格登（Malcolm Brogdon）23分8助攻6籃板，勒佛特（Caris LeVert）19分5助攻，透納（Myles Turner）10投僅1中，得到6分10籃板4阻攻。