NBA／杜蘭特飆51分逆轉活塞 字母哥大三元克尼克

安戴托昆波（左）率隊力克缺兵少將的尼克。（Getty Images）

搭檔哈登（James Harden）12日輪休缺陣，杜蘭特（Kevin Durant）大演個人秀，狂飆加盟籃網以來的新高51分，領軍以116：104擊敗活塞。此外，尼克人手告急，除了托平（Obi Toppin）與巴瑞特 （RJ Barrett）隔離外，巴克斯（Alec Burks）也因私人因素請假，面對衛冕軍公鹿只有待宰的份，終場就以97：112吞敗。

籃網客場迎戰活塞的比賽，活塞也有主力戰將作壁上觀，葛蘭特（Jerami Grant）因傷無限期缺賽。不過球隊意外打出強勢表現，第2與第3節合轟67分，打完前3節還握5分領先。

只是杜蘭特可不打算輸球而歸，末節獨攬13分，加上防守奏效讓活塞單節只拿13分且命中率僅22.2%，此外菜鳥湯瑪斯（Cam Thomas）添9分也是逆轉功臣。

杜蘭特轟51分不但是2019年加入籃網後新高，也追平投奔勇士 時最高紀錄，其生涯最高是在雷霆所寫的54分，他此役31投16中，且15罰14中，效率奇佳。

籃網其他發揮出色者，包括湯瑪斯挹注13分，還有米爾斯（Patty Mills）繳18分；活塞方面，康寧漢（Cade Cunningham）獲26分，傑克森（Frank Jackson）進帳25分。

另一場公鹿作客尼克的比賽，缺兵少將的尼克此役首節只拿16分，之後雖然展現韌性咬住比分，但始終扭轉不了雙位數落後劣勢。公鹿領先最多達21分，且陣中一口氣有7人得分上雙，發揮平均，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳20分、11助攻與10籃板。

此外，米道頓（Khris Middleton）也砍24分，本季新同學胡德（Rodney Hood）更有5投全中、拿14分的表現；尼克方面，菜鳥葛萊姆斯（Quentin Grimes）攻27分，而即便戰力捉襟見肘，華克（Kemba Walker）仍未獲上場機會，而藍道（Julius Randle）本場進攻低潮只拿8分。