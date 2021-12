湖人賈霸(右)。(美聯社)

曾經導演 過《大賣空》與《為副不仁》等獲獎電影,曾獲奧斯卡 最佳改編獎的導演麥凱(Adam McKay)最新作品以湖人 80年代王朝為題,日前也推出最新預告且宣佈將於2022年3月於《HBO》獨家播映。

麥凱這部作品名為《Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty》,是改編體育作家波爾曼(Jeff Pearlman)的書《Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s》。

預告片中也出現了當時湖人王朝要角,老闆巴斯(Jerry Buss)、總管衛斯特(Jerry West)、教練萊里(Pat Riley)、魔術強森(Magic Johnson)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)等人,將以麥凱擅長諷刺誇張手法,呈現湖人這段場上場下都戲劇張力十足的歷史。