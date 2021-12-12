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NBA／​灰熊正式退休藍道夫50號 小加索現身送驚喜

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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灰熊11日如期舉辦藍道夫（Zach Randolph）背號退休儀式，昔日禁區搭檔小加索（Marc Gasol）還特地遠道而來道賀，現在回西班牙打球的他就在限時動態秀出，自己到德國法蘭克福轉機，再到芝加哥，然後前往曼菲斯的照片。

小加索也貼出典禮現場合照並寫道：「沒有人比你更適合一同並肩作戰，也沒有人比你更適合出現在我的婚禮上。」另一位灰熊「Grit & Grind」時代防守悍將艾倫（Tony Allen）同樣沒缺席，一起見證藍道夫50號成為隊史首個退休背號。

藍道夫也感性地表示：「我曾經只是個統計數字，出身很糟，非常貧苦。如今站上這裡，達到如此成就，每次回到曼菲斯都受到這樣愛戴，球迷對我感情是那麼真摯，我想這不是時常發生的事，願『Grit & Grind』精神在這裡可以長存。」

退休 德國 芝加哥

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