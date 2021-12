NBA／​灰熊正式退休藍道夫50號 小加索現身送驚喜

灰熊11日如期舉辦藍道夫(Zach Randolph)背號退休 儀式,昔日禁區搭檔小加索(Marc Gasol)還特地遠道而來道賀,現在回西班牙打球的他就在限時動態秀出,自己到德國 法蘭克福轉機,再到芝加哥 ,然後前往曼菲斯的照片。

小加索也貼出典禮現場合照並寫道:「沒有人比你更適合一同並肩作戰,也沒有人比你更適合出現在我的婚禮上。」另一位灰熊「Grit & Grind」時代防守悍將艾倫(Tony Allen)同樣沒缺席,一起見證藍道夫50號成為隊史首個退休背號。

藍道夫也感性地表示:「我曾經只是個統計數字,出身很糟,非常貧苦。如今站上這裡,達到如此成就,每次回到曼菲斯都受到這樣愛戴,球迷對我感情是那麼真摯,我想這不是時常發生的事,願『Grit & Grind』精神在這裡可以長存。」

a night we will never forget. #50ForDaCity pic.twitter.com/mgKOezXlGY