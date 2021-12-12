NBA／柯瑞三分失準 破紀錄再等 安比德率七六人挫勇士

距離打破艾倫聯盟三分球紀錄只差10記，柯瑞11日卻外線手感異常冰冷。（美聯社）

距離打破艾倫（Ray Allen）聯盟三分球紀錄只差10記，柯瑞 （Stephen Curry）11日卻外線手感異常冰冷，出手14球只命中3球，讓七六人逮住機會，在安比德（Joel Embiid）攻26分助威下，以102：93收下勝利。

勇士 此役在柯瑞被重兵看守下前段打得綁手綁腳，不過他一度解開封印，半場前連趕進度，球隊第三節再靠波爾（Jordan Poole）挺身飆分，曾取得13分領先。可惜好景不常，七六人很快回以顏色，替補領軍在後段頻頻追分。

到了第四節，七六人順勢超車，且安比德中距離與強攻籃下都帶來分數進帳，勇士攻勢則過度執著三分出手，但效果不彰，整場出手多達48球，卻只命中12球。此外，七六人板凳得分也以30壓過勇士16，讓對手招牌失靈。

安比德外，哈里斯（Tobias Harris）獲16分次之，馬克西（Tyrese Maxey）獲14分；勇士方面，波爾攻23分，維金斯（Aaron Wiggins）挹注20分，柯瑞進帳18分，球隊這波客場之旅下場將轉戰溜馬，之後再對尼克。