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NBA／球評：柯瑞三分「神紀錄」 老鷹楊恩最有可能超車

體育新聞組 / 綜合報導
楊恩被前NBA球星羅斯點名是未來最有可能超越柯瑞三分球紀錄的球員。（美聯社）
楊恩被前NBA球星羅斯點名是未來最有可能超越柯瑞三分球紀錄的球員。（美聯社）

勇士隊神射手柯瑞（Stephen Curry）持續朝向名人堂球星艾倫（Ray Allen）的NBA例行賽史上最多三分球紀錄邁進，柯瑞目前只差10顆，最快可望在本周日客場征戰時寫下新猷。對此，現任球評的前NBA球星羅斯（Jalen Rose）更預測了老鷹一哥楊恩（Trae Young）將是未來最可能打破柯瑞三分紀錄的球員。

羅斯先是盛讚柯瑞可能在職業生涯命中4000顆三分球：「這幾乎是打電動時才可能達成的成就。先前我也認為羅伯森（Oscar Robertson）的大三元紀錄根本不太可能被超越，但後來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）就破了這個紀錄。」

羅斯緊接著說：「雖然我覺得柯瑞的紀錄以後應該沒有人能打破，但如果真有那個人的話，我認為會是楊恩。因為他目前只打了4年，就能繳出場均25分的成績，而且他還有超遠的射程，更重要的是，他才23歲。」

從數據來看，楊恩生涯前四年的三分球場均僅2.5顆，柯瑞場均則可投進3.8顆。然而，柯瑞是從生涯第四年後才開始增加三分球出手，命中顆數也隨之增多，反觀楊恩打從進入職業時，NBA就已是「大三分時代」，比起當年的柯瑞更有時間上的優勢，若楊恩未來願意在場上多嘗試三分球投射，那麼柯瑞的紀錄或許真的並非遙不可及。

柯瑞 NBA 勇士

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