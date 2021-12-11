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NBA／湖人連敗 勝率跌回5成 戴維斯：把自己當弱者

體育新聞組／綜合報導
湖人隊戴維斯在灰熊隊防守下，準備發動進攻。（美聯社）
湖人隊戴維斯在灰熊隊防守下，準備發動進攻。（美聯社）

在本賽季組成「360」連線後重拾冠軍呼聲的湖人隊，在9日迎戰灰熊隊的比賽中，於對手兩大得分主力莫蘭特（Ja Morant）、布魯克斯（Dillon Brooks）缺陣的情況下，仍是以95：108敗下陣來，重新回到5成勝率，讓明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）直言，目前球隊距離冠軍挑戰者還有不小的距離，應該把自己當作是弱者。

儘管擁有全聯盟最豪華的三巨頭組合，但湖人本賽季遲遲無法打出與之相對應的戰績，除了傷兵外，團隊的磨合也是一大問題，導致他們近期接連敗給快艇國王隊，且都是在對手陣中頭號大將缺陣的情況下輸球。

而同樣的狀況再度發生在對戰灰熊的比賽中，灰熊在球隊得分前兩名的莫蘭特、布魯克斯都缺陣的情況下，仍有4人得分來到雙位數，最終也以13分差距取勝，讓湖人戰績回到13勝13敗。

談到球隊開季後的表現不如預期，拿下22分、8籃板的湖人明星前鋒戴維斯說：「當對手來到這邊時，他們就把自己當作是這場比賽的弱勢一方，尤其他們的明星球員還因為健康與安全協議缺陣，不過從現在開始我們更需要把自己當作是弱者。」

此役拿下個人生涯第100次「大三元」的詹姆斯（LeBron James），則選擇不提這項新里程碑，而是提到自己的單場5失誤，「在防守端我認為我們做得不差，我們發生了很多失誤，但對手得到108分中僅有27分來自於失誤，這防守是不錯的，但在進攻端我們打得糟透了。」

湖人 快艇 國王隊

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