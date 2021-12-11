NBA／獨行俠最後7分半鐘只拿4分 溜馬趁勢取勝

唐西奇（前）拿下攻27分、9助攻與9籃板「準大三元」，獨行俠仍吞下敗仗。（美聯社）

媒體才拋出震撼彈表示球隊有意進入重建，聆聽其他球隊對核心球員交易報價，溜馬似乎暫時還未受影響，前場先是大勝尼克，10日對獨行俠，還少了進入隔離的總教練卡萊爾（Rick Carlisle），照樣以106：93力克對手。

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從2008年執教到上季結束，更率獨行俠拿下隊史首冠，卡萊爾今年離開且鳳還巢回溜馬執教，但卻因疫情 攪局無緣對老東家。不過卡萊爾新的子弟兵依然爭氣，第4節逮住獨行俠陷入得分乾旱，最後7分半只拿4分，趁勢取勝。

數據上，勒佛特（Caris LeVert）攻26分為溜馬之最，沙波尼斯（Domantas Sabonis）挹注24分、10籃板與7助攻，透納（Myles Turner）添17分、10籃板；獨行俠部份，唐西奇（Luka Doncic）攻27分、9助攻與9籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也有22分進帳。

●關鍵2罰不中 國王不敵黃蜂

此外，國王目前有5位球員隔離中，而黃蜂同為這波疫情重災戶，也有5人觸發健康安全協議。10日面對國王登門挑戰，黃蜂馬汀（Cody Martin）險些英雄變狗熊，所幸對手福克斯（De'Aaron Fox）關鍵2罰都落空，讓黃蜂以124：123逃敗。

雙胞胎兄弟C.馬汀（Caleb Martin）本季離開黃蜂，轉投熱火且前天才扮奇兵。馬汀此役沒有讓雙胞胎兄弟專美於前，也拿到追平生涯最高的19分，且最後關頭爭取到2罰機會，他把握其中1次替黃蜂拿到超前分。

只是沒想到回頭，馬汀竟鑄下大錯，他顯然記錯犯規次數，全場積極壓迫福克斯，一稍微失位就下手犯規，剩2.4秒下意外把對手送上罰球線。但本來8罰全進的福克斯竟2罰都失手，國王之後補籃也未果，馬丁這才逃過搞砸球隊勝利責任。

在這場飆分對決中，人手短缺的黃蜂火力平均，菜鳥布克奈特（James Bouknight）替補打26分鐘就砍全隊最高24分，布里吉斯（Miles Bridges）添23分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）繳22分；國王以福克斯獲31分為佳，且另有5人得分上雙。